FC Augsburg

vor 17 Min.

Wie Vargas Neuzugang Pepi beim FC Augsburg helfen kann

Plus Der Schweizer war auch als sehr junger Spieler nach Augsburg gekommen und hat seine Chance genutzt. Er weiß, worauf es nun für den 18-jährigen Pepi ankommt.

Von Marco Scheinhof

Beim FC Augsburg dreht sich in dieser Woche alles um Ricardo Pepi. Um den Rekordtransfer in der Augsburger Bundesliga-Geschichte. Der 18-jährige US-Amerikaner ist in erster Linie ein Versprechen an die Zukunft. Ein weiterer Spieler, der in jungen Jahren nach Augsburg kommt, um Spielpraxis zu sammeln. So wie aus dem aktuellen Kader zum Beispiel Mads Pedersen, Andi Zeqiri, Arne Maier, Niklas Dorsch oder Ruben Vargas. Der Schweizer hat seit seinem Wechsel nach Augsburg regelmäßig Spielpraxis bekommen. „Für jeden jungen Spieler ist Augsburg ein guter Verein, um sich weiterzuentwickeln“, sagte der 23-Jährige vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim.

