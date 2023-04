FC Augsburg

17:48 Uhr

Wieder keine Punkte: Dem FCA bleibt in Leipzig nur die Anerkennung

Frust nach Spielende: Die Augsburger Renato Veiga und Maximilian Bauer nach dem 2:3 in Leipzig.

Plus Seit fünf Spielen warten die Augsburger auf einen Sieg in der Bundesliga. Beim 2:3 in Leipzig war mehr möglich. Nun wartet eine ganz entscheidende Partie.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Ganz einig waren sie sich am Ende dann doch nicht. Mit einer Umarmung hatten sich Marco Rose und Enrico Maaßen verabschiedet. Zwei Bundesliga-Trainer, die sich mögen und die Arbeit des anderen schätzen. Bei der Datenanalyse aber vertrauten sie auf unterschiedliche Zahlen. Leipzigs Übungsleiter hatte sein Team bei den Laufwerten, also Gesamtkilometern und intensiven Sprints, vorne gesehen, Maaßen lagen andere Zahlen vor. Da hatten seine Augsburger die Nase vorn. Letztlich eine Petitesse. Denn die Punkte behielt RB Leipzig dank des 3:2-Sieges. Dem FCA blieb mal wieder nur Anerkennung.

Rose wählte lobende Worte. Von einer starken Entwicklung unter Maaßen sprach er, von einem guten Gegner, der seiner Mannschaft zugesetzt habe. Augsburgs Trainer hört so etwas häufiger. Das mag ihm schmeicheln, bringt aber in der Endabrechnung wenig. Seit fünf Partien warten die Augsburger auf einen Sieg, es ist eine bedenkliche Serie. Immerhin bleibt der Abstand nach unten recht stabil. Wenngleich klar ist: Es braucht noch dringend Zähler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen