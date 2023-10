FC Augsburg

Wieder Leistungsträger: Neue Chance für Gouweleeuw beim FCA

Plus Eigentlich wollte der FCA den Vertrag mit Gouweleeuw nicht verlängern. Jetzt aber ist der 32-Jährige wieder ein Leistungsträger, was zu einem Umdenken führen könnte.

Von Marco Scheinhof

Jess Thorup schlenderte über den Rasen. Seine Spieler feierten vor der Tribüne mit den Fans den 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg, während sich der Trainer im Hintergrund hielt. Er lief einfach so dahin, fast erinnerte es an Franz Beckenbauers legendären Spaziergang über den Rasen in Rom nach dem deutschen WM-Titel 1990.

Irgendwann aber zog es auch den Dänen in die erste Reihe. Thorup also marschierte nach vorn und umarmte einige seiner Spieler. Auch Jeffrey Gouweleeuw, ein Ausdruck von Wertschätzung. Gouweleeuw hatte am Samstag seine Wichtigkeit für das Augsburger Spiel gezeigt. Hinten stabil, aber auch mit gefährlichen Momenten in der Offensive. So hatte der ehemalige Kapitän den Führungstreffer von Phillip Tietz mit einer perfekten Hereingabe von der rechten Seite vorbereitet.

