FC Augsburg

vor 36 Min.

Wieder Lob, aber keine Punkte: Druck für den FCA im Abstiegskampf steigt

Plus Der FC Augsburg hält auch gegen Eintracht Frankfurt gut mit, verliert aber mit 1:2. Der Druck steigt, auch weil das Team erneut eine Führung verspielt.

Von Marco Scheinhof

Besser hätte es nicht beginnen können. Mal wieder. Der FC Augsburg hat ein Talent für frühe Tore entwickelt. Ein solches war in Stuttgart gelungen, am Samstag gegen Frankfurt dauerte es gar nur 33 Sekunden, ehe Mergim Berisha getroffen hatte. Die Augsburger haben aber die Problematik, einen solchen Vorsprung nicht zu einem Sieg zu nutzen. Zum fünften Mal lagen sie nun vorne, zum fünften Mal reichte das nicht zu einem Sieg. Am Samstag hieß es nach Toren von Sebastian Rode und Ansgar Knauff 2:1 für Eintracht Frankfurt.

