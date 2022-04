FC Augsburg

"Wir sind erprobt": FCA hat gegen Bochum den zweiten Matchball

FCA-Trainer Markus Weinzierl will mit einem Sieg am Sonntag beim VfL Bochum drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt holen.

Plus Einmal mehr hat es der FC Augsburg selbst in der Hand, einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Felix Uduokhai könnte nach längerer Verletzungspause sein Comeback geben.

Von Andrea Bogenreuther

Den ersten Matchball gegen Hertha BSC Berlin vergeben, den zweiten Matchball mit dem VfL Bochum direkt vor der Nase: Einmal mehr hat es der FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr, live bei DAZN) selbst in der Hand, einen Riesenschritt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga zu machen.

