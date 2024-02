FC Augsburg

18:00 Uhr

Wo steht der FCA vor dem Spiel gegen RB Leipzig?

Plus FCA-Trainer Jess Thorup fällt die Einordnung des 1:1 gegen den VfL Bochum nicht leicht. Jetzt wartet der Tabellenfünfte RB Leipzig. Zum Trainingsauftakt fehlte ein wichtiger Mann.

Von Robert Götz

Für die Spieler des FC Augsburg fand die Aufarbeitung des 1:1-Unentschiedens beim VfL Bochum schon am Sonntag statt. Kurz vor 23 Uhr war die Chartermaschine am Samstag auf dem Augsburger Flughafen gelandet, am nächsten Vormittag gab es die obligatorische Spieltagsbesprechung. Dann war Bochum Vergangenheit, das Duell mit RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) ab sofort im Fokus.

Am Dienstagvormittag ließ Trainer Jess Thorup bei der ersten Einheit der Woche schon mal den Ernstfall üben. „Leipzig wird wie Bochum auch mit Druck und Mann gegen Mann spielen, aber mit viel mehr Qualität. Da müssen wir Lösungen finden, und das haben wir heute schon geübt“, sagte Thorup später. „Wir haben verschiedene Lösungsmöglichkeiten für verschiedene Szenarien gezeigt. Laufen sie mit verschiedenen Systemen an, oder spielen sie nur Mann gegen Mann?“

