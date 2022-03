FC Augsburg

vor 11 Min.

Wofür der FCA die Länderspielpause nutzen kann

Plus Nach der Enttäuschung gegen den VfB Stuttgart richtet sich der Blick nach vorne. Die Unterbrechung der Liga bringt für den FC Augsburg und dessen Trainer Weinzierl Vor- und Nachteile.

Von Johannes Graf

Die Enttäuschung stand Frederik Winther ins Gesicht geschrieben, als er das 2:3 beim VfB Stuttgart einordnen sollte. Ein „schwieriges Spiel“ sei das gewesen, das Ergebnis „bitter“, meinte der Innenverteidiger des FC Augsburg. Mit einem Satz, so einfach er klingen mag, beschrieb der 21-Jährige am trefflichsten, was er auf dem Platz erlebt hatte: „Wir mussten viel verteidigen.“ Eigentlich hat der FCA in Stuttgart nur verteidigt, Winther meist brachial und unkontrolliert.

