Woher Ruben Vargas seine mentale Stärke zieht

Plus Seit seinem Wechsel vom FC Luzern zum FCA hat Ruben Vargas Höhen und Tiefen erlebt. Was er über die Köln-Niederlage und seinen WM-Traum erzählt.

Es war nur ein Moment, als Ruben Vargas am vergangenen Samstag den Hexenkessel um ihn herum in der ausverkauften WWK-Arena ausblendete. Soeben hatte der Außenbahnspieler des FC Augsburg den 1:2-Anschlusstreffer gegen den 1. FC Köln erzielt, als er im Jubel der Augsburger Fans kurz die Augen schloss und mit beiden Armen kurz nach oben zeigte. Richtung Himmel, Richtung Gott.

„Ich bin wegen ihm hier und darum widme ich auch jedes Tor oder jeden Erfolg ihm“, sagt Ruben Vargas am Dienstag im Raum der Pressekonferenz ernst. Dass er mit seinem Treffer am Ende die 1:3-Niederlage nicht verhindern konnte, wog für Vargas allerdings schwerer als sein persönliches Erfolgserlebnis. „Es hat mir gutgetan, denn ich hatte zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen. Ich bin froh, dass ich wieder spielen kann und es ist immer schön, wenn man trifft oder ein Tor vorbereitet, aber trotzdem hätte ich lieber gewonnen.“