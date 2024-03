FC Augsburg

18:00 Uhr

Zu null ist kein Thema mehr für FCA-Torhüter Finn Dahmen

Plus Es ging nach dem rauschhaften 6:0-Sieg des FC Augsburg beim SV Darmstadt 98 fast unter, dass Torhüter Finn Dahmen in seinem 37. Bundesligaspiel erstmals ohne Gegentreffer blieb.

Von Robert Götz

Als Finn Dahmen am Dienstagvormittag das Trainingsfeld verließ, stellte sich dem Torhüter des FC Augsburg eine Autogrammjägerin der besonderen Art entgegen. Es war keiner der rund 120 Teenager einer dänischen Sport-Akademie, die auf ihrem Weg ins Trainingscamp nach Slowenien kurz Station machten, um den derzeit besten dänischen Trainer in der Bundesliga, Jess Thorup, zu besuchen. Es war eine fürsorgliche Mutter, die mit einem schwarzen Filzstift wartete und um die Unterschrift auf den schwarz-grünen Torwart-Handschuhen ihres Sohnes bat.

FCA-Torhüter Finn Dahmen will noch ein paar Zu-null-Spiele dranhängen

Natürlich unterschrieb Dahmen. Das hätte der freundliche Fußball-Profi mit den guten Manieren auch getan, wenn er am Samstag nicht das erste Mal in seiner Bundesliga-Karriere zu null gespielt hätte. Doch so war sein charmantes Lächeln vielleicht noch ein bisschen breiter als sonst. 36 Punktspiele, davon 23 für den FCA, hatte er sich vergeblich bemüht, beim spektakulären 6:0-Auswärtssieg in Darmstadt war es dann so weit. Dahmen hatte immer wieder betont, dass ihn diese nicht gerade rühmliche Statistik jetzt nicht sonderlich belaste, doch für eine Erwähnung war sie immer gut. Vor allem in den Medien, wie der 26-Jährige schon kurz nach dem Ende in der Mixed Zone des Darmstädter Stadions befand. „Für mich war es nie so ein großes Thema, wie es von euch gemacht wurde. Aber es tut als Torwart gut, zu null zu spielen und wir wollen auf jeden Fall noch ein paar Zu-null-Spiele in dieser Saison dranhängen.“

