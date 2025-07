Zustände wie bei der Nationalelf: Warum der FCA eine Videowand nutzt

Finn Dahmen musste Schuhe putzen. Weil er am Sonntagabend beim Kartenspielen verloren hatte. Also stand der Torwart des FC Augsburg nach der ersten Trainingseinheit des Tages am Montagmittag mit einem Schlauch in der Hand vor der kleinen Kabine und reinigte die Schuhe von Cedric Zesiger, Marius Wolf und Henri Koudossou. Immerhin schien die Sonne, nach zuvor trüben Tagen in Kollerschlag.

