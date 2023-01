Zwei Neue in der Startelf: So will der FCA in Dortmund punkten

Der FC Augsburg hat in der Winterpause seinen Kader umgebaut - und will nun beim Favoriten aus Dortmund punkten. Welche Elf Trainer Maaßen aufs Feld schickt.

Selten war während des Wintertransferfensters in Augsburg so viel geboten: Gleich fünf neue Spieler holten die Geschäftsführer Stefan Reuter und Michael Ströll zum FC Augsburg. Neben dem Belgier Arne Engels (FC Brügge) kamen die beiden Kroaten, Linksverteidiger David Colina (Hajduk Split) und Stürmer Dion Beljo (NK Osijek), und schlossen sich mit Kelvin Yeboah (CFC Genua) und Irvin Cardona (Stade Brest) zwei weitere Angreifer dem Bundesligisten an.

Im Gegenzug wechselte Raphael Framberger auf Leihbasis zum SV Sandhausen, Florian Niederlechner zog nun schon im Winter nach Berlin um. Carlos Gruezo tauchte nach der Winterpause gar nicht mehr in Augsburg auf - der Transfer des Ecuadorianers in die US-Liga MLS soll wohl irgendwann vermeldet werden.

Wenn es nach FCA-Trainer Enrico Maaßen geht, soll das halbe Dutzend an Neuzugängen aber noch voll gemacht werden: Der 38-Jährige wünscht sich - als Ersatz für Gruezo - einen defensiven Mittelfeldspieler. Der soll "tief stehen", aus Deutschland kommen, körperlich stark sein und den FCA auf den nächsten Jahren auf dieser Position weiterhelfen.

Klingt wie ein Bewerbungsschreiben an den 20 Jahre alten Tim Breithaupt, der beim Karlsruher SC spielt und dort als eines der größten Talente der 2. Liga gilt. Der FCA soll sich schon seit längerer Zeit im Breithaupt bemühen, als Alternative ist offenbar auch der Kapitän des SC Paderborn, Ron Schallenberg, im Gespräch. Das Problem: Beide Teams sind derzeit eigentlich nicht gewillt, die Spieler abzugeben.

Mergim Berisha fehlt dem FCA wegen einer Gelbsperre

So muss Maaßen beim Liga-Neustart in Dortmund auf die Spieler zurückgreifen, die aktuell im Kader stehen. Und diese Kombination sei auch nicht so schlecht, wie der Coach vor der Partie beim BVB sagte: Er habe nun mehr Möglichkeiten im Kader, qualitativ und quantitativ. "Wir sind ein Stück weit unberechenbarer geworden". Vor allem, dass es sich bei den Neuzugängen um junge und hungrige Spieler handle, stimme ihn zuversichtlich. "Alle bringen Elemente mit, die wir so noch nicht hatten. Sie haben zwar keine Bundesliga-Erfahrung, aber sie haben richtig Feuer und Lust, für uns zu spielen", sagte Maaßen.

Mehr Auswahl in der Offensive zu haben - das kommt Maaßen schon an diesem Sonntag zugute. Denn Mergim Berisha ist wegen einer Gelb-Sperre nicht einsatzbereit. Für ihn rückt Neuzugang Dion Beljo gleich in der Startelf. Ebenfalls neu ist der 19-jährige Belgier Arne Engels. Colina, Yeboah und Cardona sitzen ebenso auf der Bank wie der zuletzt lange Zeit verletzte Niklas Dorsch.

Die Aufstellung des FC Augsburg:

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Vargas, Rexhbecaj, Maier, Engels - Beljo, Demirovic