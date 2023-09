FC Augsburg

vor 31 Min.

Zwei neue Verteidiger: Der FC Augsburg macht hinten dicht

Plus Der FC Augsburg macht am letzten Tag der Transferperiode Nägel mit Köpfen. Die Transfers zweier Defensivspieler aus der Premier League sind so gut wie finalisiert.

Von Robert Götz

Eigentlich sind die Medizinchecks bei Transfers nur noch Routineangelegenheiten. Doch der FC Augsburg erlebte am Donnerstag eine böse Überraschung, als der potenzielle Neuzugang Gregory Wüthrich (Sturm Graz) den Medizincheck nicht bestand und der Innenverteidiger wieder von Augsburg nach Graz zurückreiste.

Doch der neue Sportdirektor Marinko Jurendic und der kaufmännische Geschäftsführer Michael Ströll hatten gut vorgearbeitet. So soll heute der Transfer von Japhet Tangana (Tottenham Hotspur) als Wütherich-Ersatz finalisiert werden. Das 24-jährige Eigengewächs der Engländer kommt für ein Jahr ohne Leihgebühr nach Augsburg.

