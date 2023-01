Zweimal die Note 2: Der FCA in der Einzelkritik

Plus Arne Engels und Mergim Berisha krönen die gute Mannschaftsleistung des FC Augsburg beim 1:0-Sieg gegen Gladbach mit zwei Sahnehäubchen.

Rafal Gikiewicz: Der erste Schuss kam nach 15 Minuten auf das Tor des FCA-Keepers. Gikiewicz hielt ohne Problem. Kurz vor der Halbzeit war er noch einmal sehr aufmerksam und dann war der Abend für ihn fast gelaufen. Denn in der zweiten Halbzeit war der FCA-Torhüter so gut wie beschäftigungslos. Note 2,5