FC Augsburg

17:32 Uhr

EM-Hoffnung und Nations League: So läuft es für die FCA-Nationalspieler

Plus Das Gros der Spieler des FCA erholt sich von der am Ende nervenaufreibenden Saison. Die Nationalspieler hingegen haben eine kürzere oder zerstückelte Sommerpause.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Dem morgigen Abend dürfte Maximilian Bauer gespannt entgegenblicken. Dann wird U21-Trainer Antonio di Salvo seinen endgültigen Kader für die Europameisterschaft (21. Juni bis 8. Juli) in Georgien und Rumänien bekannt geben. Bauer darf sich Hoffnungen machen, am Turnier teilzunehmen. Derzeit befindet sich der Abwehrspieler des FC Augsburg mit dem deutschen U21-Nationalteam im Trainingslager in Südtirol. Als Titelverteidiger zählt das DFB-Team zum Favoritenkreis, in der Gruppe C trifft Deutschland auf Israel, Tschechien und England.

Sollte Bauer nominiert werden, könnte er während der EM Augsburger Mitspielern begegnen. Arne Engels (Belgien), David Čolina und Dion Beljo (beide Kroatien) befinden sich wie Bauer in den vorläufigen Kadern für die U21-EM. Vor den Titelkämpfen ist Beljo noch mit der kroatischen A-Nationalmannschaft im Einsatz. Erstmals wurde der 21-Jährige berufen - und das vor einer bedeutenden Partie. Kroatien steht im Halbfinale der Nations League, wo es auf die Niederlande trifft (Mittwoch, 20.45 Uhr). Im zweiten Halbfinale stehen sich Spanien und Italien gegenüber. Der Sieger des Wettbewerbs, das Finale steigt am Sonntag in Rotterdam (20.45 Uhr), ist direkt für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert.

