Mit Rekordtorhüter Dahmen: So spielt der FCA in Hoffenheim

Selbst Trainer Jess Thorup hat nicht immer eine Erklärung parat, wenn er berichten soll, warum der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga derzeit so erfolgreich agiert. „Es läuft momentan einfach“, sagt der smarte Däne. Betrachtet man allein die Rückrundentabelle, so trainiert der 55-Jährige aktuell einen Champions-League-Aspiranten. Lediglich Bayer Leverkusen, durch den Sieg am Freitagabend gegen den VfL Bochum, und der FC Bayern München haben in diesem Zeitraum öfter gepunktet. Thorup und seine Mannschaft genießen diesen Moment, der nach den Worten des Trainers „außergewöhnlich“ für einen Klub wie den FCA sei. Zugleich gibt er den Mahner, nachdem seine Spieler gegen Ende der vergangenen Saison einen möglichen Europapokalplatz durch eine Niederlagenserie verspielten.

In Hoffenheim kann der FCA die 40-Punkte-Marke knacken

Nach zehn Ligaspielen ohne Niederlage und vor dem Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) schärft Thorup die Sinne. 24 Punkte sind noch zu vergeben, in denen der FCA die zweite Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb realisieren könnte. Offen spricht kein Augsburger über dieses Ziel, stattdessen bemüht sich Thorup um Zurückhaltung. „Aus Respekt vor den Gegnern werde ich nicht vom Klassenerhalt sprechen, solange es nicht hundertprozentig sicher ist. Keiner spricht in der Kabine über die Tabelle, Europa oder 40 Punkte.“ Rechnerisch wäre wohl auch mit einem Erfolg in Hoffenheim der Ligaverbleib nicht erreicht, doch würde es komisch anmuten, bliebe der Trainer danach noch bei seiner Aussage.

Thorup ist in seinen Äußerungen so defensiv wie seine Mannschaft auf dem Platz. Seit 613 Minuten hat Finn Dahmen kein Gegentor mehr kassiert. Übersteht er in Hoffenheim sechs Minuten, rückt er im Ranking der besten Bundesligatorhüter auf Platz sieben vor und überholt Rekorde von Manuel Neuer und Tim Wiese. Nach 640 Minuten hätte er Oliver Reck überholt. Dass Thorup plötzlich anarchisch stürmen lässt, scheint ausgeschlossen. Thorup formulierte es so: „Es ist klar, wir wollen versuchen, uns offensiv zu verbessern, aber wir dürfen nicht denken, jetzt läuft alles und jetzt ist der Fokus nur auf der Offensive.“

Entsprechend wenig Anlass verspürte Thorup, seine Startelf in Hoffenheim zu verändern. Vor Dahmen verteidigen weiterhin die Innenverteidiger Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw und Cédric Zesiger, flankiert von Marius Wolf (rechts) und Dimitrios Giannoulis (links). Das Mittelfeldzentrum sollen die „Sechser“ Frank Onyeka und Elvis Rexhbecaj verdichten, vor ihnen sollen Fredrik Jensen und Alexis Claude-Maurice die Offensive beleben. Als alleiniger Stoßstürmer wird Phillip Tietz sein Glück versuchen, der zuletzt gegen den VfL Wolfsburg den 1:0-Siegtreffer erzielte. Nicht mit dabei sind Mergim Berisha (Trainingsrückstand) und Steve Mounié.

So spielt der FC Augsburg

Startelf: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Wolf, Onyeka, Rexhbecaj, Giannoulis - Jensen, Claude-Maurice - Tietz

Ersatzbank: Labrović (TW), Pedersen, Essende, Maier, Jakić, Schlotterbeck, Kömür, Banks, Koudossou