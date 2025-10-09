Warum Trainer Wagner beim FCA-Test ungewöhnlich ruhig blieb

Der Kommentator des Fan-TV‘s des FC Augsburg hatte bei der Liveübertragung des Testspiels gegen den SSV Ulm Schwierigkeiten. Nicht nur, weil bei der Übertragung das Bild manchmal stehen blieb. Er war sich in der Anfangsphase auch nicht sicher, ob FCA-Trainer Sandro Wagner überhaupt dabei wäre. Das lag daran, dass die Trainerbänke im weitläufigen Stadion in Burgau auf der gegenüberliegenden Seite in der tief stehenden Sonne standen. Aber vor allem lag es daran, dass sich Wagner, ganz gegen seine Gewohnheiten, über die 90 Minuten so gut wie gar nicht von der Trainerbank erhob.

Musste er auch nicht. Denn das, was er beim 1:1 (1:1) gegen den Drittligisten auf dem schwierig zu bespielenden Rasen sah, stellte ihn meist zufrieden. Da stand dieses Mal nicht so sehr das Stammpersonal um Torschütze Phillip Tietz im Mittelpunkt, sondern das gute Dutzend Nachwuchsspieler, die er in der Länderspielpause zum Test mitgenommen hatte. „Was unser NLZ da rauswirft, ist echt herausragend gut. Sie sind toll erzogen, gehen sehr offen an die Sache ran, wissen ihre Rolle einzuschätzen. Das macht echt Spaß. Es ist viel Qualität“, lobte Wagner.

Die 2000 Zuschauer in Burgau sind mit dem FCA und dem SSV Ulm zufrieden

Dass es für das bunte zusammengewürfelte Team nicht zu einem Erfolg gegen den Drittligisten reichte reichte, störte Wagner nicht allzu sehr. Die rund 2000 zufriedenen Zuschauer ebenfalls nicht. Auch ohne Sieg hatte der FCA im Landkreis Günzburg Werbung in eigener Sache gemacht, auch wenn Wagner in seiner Trainingsplanung keine Rücksicht genommen hatte. „Diese Woche haben wir das Motto Vorbereitung 2.0 genannt. Wir wollen nicht runterfahren, wir wollen jeden, der noch ein paar Baustellen hat, weiterbringen.“ Und so hat er angekündigt, noch bis Freitag mit seinem Team „viel am Arbeiten zu sein“. Dann haben die Profis bis Dienstag frei, ehe die Vorbereitung auf das Spiel am Samstag beim 1. FC Köln startet. Und da wird Wagner sicher nicht so ruhig auf der Bank sitzen.