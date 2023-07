FC Ausgburg

FCA-Trainer Maaßen zum Abbruch: "War klar, dass es beim nächsten Mal vorbei ist"

Plus Das Testspiel zwischen Besiktas Istanbul und dem FC Augsburg endet nach dem Einsatz von Raketen und Böllern skandalös. Das sagt Trainer Enrico Maaßen zum Spielabbruch.

Als Besiktas-Anhänger zum zweiten Mal an diesem Nachmittag die Haupttribüne des Kufsteiner Stadions in ein Inferno verwandelten, hatte Schiedsrichter Walter Altmann endgültig genug. Beim Stand von 1:1 pfiff er nach knapp 80 Minuten das Testspiel zwischen dem FC Augsburg und Istanbuls Traditionsklub ab. Erneut hatte die lärmende weiß-schwarze Masse Feuerwerkskörper und Rauchfackeln gezündet, erneut hatte es so laut geknallt, dass sich die Spieler auf dem Feld die Ohren zuhielten. "Das Risiko war zu groß, dass sich ein Spieler verletzt. Ich trage die Verantwortung", betonte Altmann, der in der ersten österreichischen Liga Spiele leitet.

Weil Fans von Besiktas Istanbul auf der Tribüne wiederholt Pyrotechnik zündeten, brach der Schiedsrichter das Testspiel gegen den FCA ab. Foto: Klaus Rainer Krieger

Schon bei der Ankunft durchfuhr der Besiktas-Mannschaftsbus ein Spalier aus Rauchfackeln haltenden Fanatikern. Was zunächst als stimmungsvoll bezeichnet werden konnte, steigerte sich während der Partie. Als wäre es in der Kufsteiner Arena bei Temperaturen jenseits der 30 Grad nicht schon heiß genug gewesen. In Deutschland sind Testspiele mit Beteiligung bestimmter Klubs inzwischen ausgeschlossen. Verhindert werden sollen so Szenarien wie am Samstag. Teils haben die Anhänger Stadionverbot, Testspiele nutzen sie als Bühne ihrer irren Shows. Sie zeigten gar Unverständnis, als Schiedsrichter Altmann abbrach. Andererseits ärgerten sich Besiktas-Fans, die teils mehrere Stunden Anreise hatten, um ihre Stars hautnah zu erleben, über den Abbruch und die untragbaren Auswüchse der Unterstützung. Die knapp 500 Chaoten unter insgesamt rund 2500 Zuschauerinnen und Zuschauern nahmen sogar Verletzungen der eigenen Spieler in Kauf. Besiktas kennt seine Klientel. 2018 verzichtete der Klub aus Angst vor Ausschreitungen freiwillig beim Champions-League-Spiel in München auf sein Kartenkontingent.

