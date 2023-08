"Zweite Gala im zweiten Bundesligaspiel": Pressestimmen zu Kanes Heimdebüt

Der FC Augsburg musste sich am Sonntagabend gegen den FC Bayern und insbesondere Harry Kane geschlagen geben. Die Pressestimmen zum Bundesligaspiel.

Harry Kanes Heimdebüt in der Allianz Arena gegen den FC Augsburg ist gelungen. Der mehr als 100 Millionen Euro teure Neuzugang verwandelte erst einen Handelfmeter (40. Minute), erhöhte später (69. Minute) noch und führte den FC Bayern damit zum ungefährdeten 3:1 (2:0).

Der FC Augsburg war eine Woche nach dem spektakulären 4:4 gegen Borussia Mönchengladbach durch ein Eigentor von Felix Uduokhai (32.) unglücklich in Rückstand geraten, hätten am Ende aber noch höher verlieren können. Dem eingewechselten Dion Beljo (86.) gelang nur noch der Ehrentreffer.

FC Bayern - FC Augsburg: Pressestimmen zum Bundesliga-Spiel

"Bayerns Bundesliga-Start glückt weiterhin, auch das erste Heimspiel wurde souverän gewonnen – wenn auch ohne großen Glanz. Beim 3:1-Sieg über Augsburg traf Neuzugang Kane gleich doppelt." - Kicker

"Tor-Gala von Superstar Harry Kane, dazu eine historische Bestmarke: Ein klar überlegener FC Bayern hat das bayerische Derby gegen den FC Augsburg dank der Klasse seines neuen Torjägers locker mit 3:1 (2:0) gewonnen, der Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gelang aber nicht." - Eurosport

"Der Königstransfer des FC Bayern München, Harry Kane, erzielt bei seinem Bundesliga-Heimdebüt gleich zwei Treffer – und bringt die Allianz Arena damit zum Toben. Für die Tabellenspitze reicht es dennoch knapp nicht." - Sport1

"Augsburg verteidigte leidenschaftlich, machte sich aber das Leben selbst schwer. Die Bayern nutzten die wenigen Fehler des FCA eiskalt aus, Harry Kane traf zunächst vom Punkt und legte dann noch ein weiteres Tor nach." - Spiegel

"Der ganz große Glanz hat gefehlt beim ersten Heimspiel des FC Bayern, aber langsam scheint die am Ende der vergangenen Saison verloren gegangene Souveränität zurückzukehren – auch dank Harry Kane." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Der FC Bayern München hat auch am zweiten Spieltag einen ungefährdeten Sieg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Zu verdanken hat das der Rekordmeister Harry Kane, der am Sonntag (27.08.2023) beim 3:1 (2:0) gegen den FC Augsburg doppelt traf." - Sportschau

"Harry Kane hat ein gelungenes Heim-Debüt für den FC Bayern absolviert: Beim ungefährdeten 3:1 gegen den FC Augsburg steuerte der englische Stürmer zwei Tore bei." - ZDF

"Am Ende feierten die Münchner ein souveränes 3:1. Vor allem wegen Kane, der im zweiten Bundesligaspiel für die Bayern seine zweite Gala ablieferte." - Welt