Mit Rückkehrer Rexhbecaj: Diese FCA-Startelf will den FC Bayern ärgern

Finanziell ist die Sache eigentlich klar: Hier der Branchenprimus FC Bayern, der der nationalen Konkurrenz in allen wirtschaftlichen Belangen längst enteilt ist - dort der FC Augsburg, der jedes Jahr zu den Teams mit den kleinsten Etats der Bundesliga gehört. Dennoch konnte der kleine FCA dem Rekordmeister in den vergangenen Jahren öfters mal ein Bein stellen: 2022/23 gab es ein 1:0 für den FC Augsburg, 2021/22 einen 2:1-Sieg.

Jess Thorup hat mit Augsburg in der Liga bislang einmal gegen die Münchner gespielt, in der Vorsaison gab es in Augsburg eine 2:3-Niederlage. Die war mindestens unglücklich: Beim Stand von 1:3 verschoss Ende Januar dieses Jahres Sven Michel in der 88. Minute einen Elfmeter, bevor Ermedin Demirovic es in der Nachspielzeit vom Punkt aus besser machte und zum 2:3-Endstand traf. Ein Unentschieden schein durchaus in Reichweite zu sein.

Augsburg-Herausforderung: Thorup vs. Bayern in der Allianz Arena

Beim ersten Auftritt vom FCA unter Thorup in der Allianz Arena will der Trainer nun für eine Überraschung sorgen. Der Schlüssel dazu sei Kompaktheit, sagte der Däne auf der Pressekonferenz: „Das bedeutet nicht nur kompakt im 16er zu stehen, sondern Kompaktheit kann über das ganze Feld gehen.“ Er habe „ein sehr gutes Gefühl“, was die Erfolgschancen seiner Mannschaft angeht.

Personell kann Thorup fast aus dem Vollen schöpfen. Tim Breithaupt und Frederik Jensen fallen zwar weiterhin aus, ansonsten sind aber alle Mann - also auch die unter der Woche noch im Einsatz befindlichen Nationalspieler - an Bord. Elvis Rexhbecaj ist nach seiner Gelbsperre zurück in der Startelf.

Bei den Bayern fehlen Mathys Tel und Aleksandar Pavlovic verletzt, der Einsatz von Manuel Neuer wurde zur Zitterpartie. Doch der Torwart wurde rechtzeitig fit und steht in der Startelf. Ebenfalls in der Startelf ist Leon Goretzka, der unter dem neuen Bayerntrainer lange keine Rolle spielte. So oder so schicken die Münchner aber natürlich das deutlich hochpreisigere Personal auf den Rasen.

Das ist die Aufstellung des FC Augsburg gegen den FC Bayern:

Labrovic - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf, Rexhbecaj, Onyeka, Maier, Giannoulis - Claude-Maurice, Tietz

Das ist die Aufstellung des FC Bayern:



Neuer - Guerreiro, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman - Kane