Vom Verkannten zum Leistungsträger: Pavard steht beim FC Bayern vor Vertragsverlängerung

Gegen den FCA trifft der 26-jährige Franzose doppelt und liefert damit einen Beleg für seine starke Form. Nach schwierigen Zeit könnte nun ein neuer Vertrag winken.

Die jüngsten Zeiten waren nicht immer einfach für Benjamin Pavard: Bei der WM in Katar durfte der Franzose nur im ersten Spiel mitwirken, beim FC Bayern sah es lange nach einer Trennung im Sommer aus. Der Vertrag läuft im Sommer 2024 aus, ein Wechsel brächte dann noch eine Ablöse für die Bayern. In München wurde immer wieder Kritik an der Schludrigkeit des 26-Jährigen laut, im Herbst wurde er zudem wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss vom Verein zu einer Geldstrafe verurteilt. Dazu passte, dass Pavard beim FCB lange rechter Verteidiger spielen musste, eine von ihm wenig geliebte Position.

War mal so, ist jetzt anders. Das Jahr 2023 ist eindeutig das von Benjamin Pavard, der vielleicht so gut spielt wie noch nie seit seinem Wechsel zu den Münchnern vor vier Jahren. Die dauerhafte Umstellung von Bayern-Coach Julian Nagelsmann auf Dreierkette, für die drei Innenverteidiger benötigt werden, kommt ihm zugute. Das sieht auch sein Trainer so: "Er fühlt sich gut aufgehoben und kann sich gut entwickeln. Er spielt jetzt natürlich auch häufiger auf seiner mehr geliebten Position etwas zentraler. Er macht es sehr gut."

Für Hasan Salihamidzic ist Pavard "einer der herausragenden Spieler" beim FC Bayern

Einen weiteren Beweis für seine aktuelle Spitzenform lieferte im Spiel gegen Augsburg: In seinem 150. Pflichtspiel für den FC Bayern traf er zum ersten Mal doppelt – einmal im Stile eines Mittelstürmers nach der Hereingabe Manés, einmal sehenswert per Scherenschlag. Pavard, der selbst zeitweise mit einem Abschied kokettiert hatte, schlug sich nach den Toren gegen demonstrativ auf das Bayern-Logo auf seiner Brust – ein Zeichen dafür, dass bald eine Vertragsverlängerung ansteht? Sportvorstand Hasan Salihamidzic wollte sich am Samstag dazu nicht äußern, der Verteidiger sei aber "einer der herausragenden Spieler hier bei uns." Nagelsmann wurde da ein klein wenig deutlicher in Richtung seines Kaderplaners: "Hasan sieht selbst, dass Benjamin diese Leistung abliefert."

