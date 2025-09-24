Kapitän Gouweleeuw fehlt dem FCA wegen Verletzung wochenlang

Jeffrey Gouweleeuw hatte es bereits am Samstag gespürt. Einen Schmerz im Bereich des rechten Knies. Am Dienstag hatte es der Abwehrchef des FC Augsburg noch einmal im Training probiert, musste das aber vorzeitig abbrechen. Wieder wegen Beschwerden am rechten Knie. Am Mittwoch folgte nun die Diagnose: Innenbandanriss im Knie. Der Niederländer wird einige Wochen fehlen.

Bei der 1:4-Heimniederlage am Samstag gegen Mainz war Gouweleeuw gut 20 Minuten vor Schluss ausgewechselt worden. Angeschlagen, wie es so schön heißt. Seine Leistung aber hätte dieses Mal auch Gründe für eine solche Auswechslung geboten. Der FCA-Kapitän spielte, wie der Rest des Teams, weit von seiner Normalform entfernt. Normalerweise ist der 34-Jährige der große Stabilisator der FCA-Defensive und kaum wegzudenken aus der Mannschaft.

Trainer Sandro Wagner schätzt Gouweleeuws Qualitäten als Spieler ebenso wie dessen Erfahrung. Ist der Niederländer doch bereits seit fast zehn Jahren beim FCA unter Vertrag. Es gibt nichts, was er in Augsburg nicht kennt. Auch deshalb hat ihn Wagner wieder als Kapitän bestätigt. „Ich freue mich, auch in der neuen Saison die Kapitänsbinde zu tragen. Es ist eine große Ehre und zugleich eine Verantwortung, der ich gerne nachkomme“, sagte Gouweleeuw vor wenigen Wochen im Trainingslager in Österreich.

FCA-Abwehrchef Gouweleeuw hat schon zwei Handbrüche hinter sich

277 Pflichtspiele hat Gouweleeuw bislang für den FCA bestritten, davon 262 in der Bundesliga. Die 300-Pflichtspiel-Marke ist sein Ziel, könnte aber durch die erneute Verletzung in dieser Saison in Gefahr geraten. Gouweleeuws Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Schon mehrfach hatte er betont, dass er seine Karriere gerne beim FCA beenden würde. Wann auch immer das sein mag.

In dieser Saison hatte sich der 34-Jährige bereits einen Handbruch zugezogen, war aber sehr schnell wieder auf den Rasen zurückgekehrt. Passiert war ihm die Verletzung in der Generalprobe vor der Saison gegen den englischen Premier-League-Klub Sunderland. Durch eine schnelle Operation bereits einen Tag nach dem Spiel war er schon eine Woche später in der ersten Pokalrunde in Halle wieder dabei. Eine Spezialschiene schützte seine Hand.

Für Gouweleeuw war es der zweite Handbruch in kurzer Zeit. Nach der zunächst linken Hand passierte es ihm nun auf der rechten Seite. „Ich bin wohl der einzige Fußballprofi, der sich beide Hände gebrochen hat“, sagte Gouweleeuw und lachte. Nun wird er wegen seiner Knieverletzung allerdings einige Wochen fehlen.

Trainer Sandro Wagner steht vor der Aufgabe, seine Abwehr umzubauen. Keven Schlotterbeck sollte nun auf jeden Fall wieder in die erste Elf zurückkehren, nachdem er seine Verletzung aus der Partie gegen den FC Bayern vollständig auskuriert hat. Er war bereits am Samstag gegen Mainz zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Für Banks könnte die große Chance beim FC Augsburg kommen

Cedric Zesiger überzeugte gegen Mainz nicht, bereits zuvor hatte der Schweizer eine unglückliche Partie beim FC St. Pauli erlebt. Womöglich hätte er für Schlotterbeck weichen müssen. Nun aber kann er sich Hoffnungen machen, nach der Gouweleeuw-Verletzung in der Mannschaft zu bleiben. Oder Wagner setzt auf Noakhai Banks. Das Eigengewächs kam in dieser Saison nur zu einem Kurzeinsatz gegen den FC Bayern.

Der 18-Jährige gehört zu den großen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs. In der vergangenen Saison hatte er bereits erste Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt, der damalige Trainer Jess Thorup hatte sich allerdings die Kritik anhören müssen, ihn nicht ausreichend eingesetzt zu haben. Ist doch eines der Augsburger Ziele, verstärkt den eigenen Nachwuchs bei den Profis auflaufen zu lassen. Nun könnte die große Chance für Banks kommen.