Engels träumt von der EM mit Belgien, Cardona vom Aufstieg mit St. Etienne

Plus Bei zwei Auslandsspielen kann der FCA-Spieler sein Können unter Beweis zu stellen. Auch Irvin Cardona muss alles geben, um seinen Traum verfolgen zu können.

Als Domenico Tedesco vor ein paar Tagen seinen vorläufigen EM-Kader bekannt gab, da hatte der Trainer der belgischen Nationalmannschaft eine Überraschung parat. „Wir haben uns dafür entschieden, zwei junge Spieler als ,Herausforderer' zu nominieren. Wir haben einen Platz übrig, also werden wir sehen“, machte es der Ex-Bundesliga-Coach (Schalke, Leipzig) spannend. Jetzt ist klar: FCA-Youngster Arne Engels ist einer davon.

Zwei Gelegenheiten hat der Mittelfeldspieler des FC Augsburg, sich ins Rampenlicht zu spielen.