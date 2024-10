FCA-Aufstellung gegen Borussia Mönchengladbach: Mounié ersetzt verletzten Vargas

In erster Linie tue es ihm für Ruben Vargas leid, sagte Jess Thorup am Mittwoch. Der Schweizer Nationalspieler hat sich am Dienstag im Training des FC Augsburg eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen, er wird mehrere Wochen fehlen. Also nicht nur am Freitagabend im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Eine schlechte Nachricht – für Vargas, aber auch für das Team. An guten Tagen kann der Schweizer ein Unterschiedsspieler sein.

Jess Thorup muss Ruben Vargas in der FCA-Startelf gegen Mönchengladbach ersetzen

Thorup hat nun die Aufgabe, Vargas in seiner Startelf zu ersetzen. Am Freitagabend entschied er sich für Steve Mounié, der in die Mannschaft rutschte. Das ist die einzige Änderung im Vergleich zur Partie vor einer Woche in Leipzig. Im Tor bleibt weiterhin Nediljko Labrovic, davor verteidigen Jeff Gouweleeuw, Keven Schlotterbeck und Maximilian Bauer. Auf den Außenbahnen spielen Dimitrios Giannoulis und Marius Wolf. Im Mittelfeld unterstützen Kristijan Jakic, Frank Onyeka und Elvis Rexhbecaj Startelf-Neuling Mounié. Im Angriff soll Phillip Tietz für Gefahr sorgen. Zurück im Kader, aber vorerst nur auf der Bank, ist Mads Pedersen.

Thorup hat die Hoffnung, dass seine Mannschaft viel aus der Partie in Leipzig gelernt habe. „Manchmal lernt man am meisten nach schlechten Spielen“, sagte der Däne. Schlecht war die Leistung beim 0:4 auf jeden Fall. Doch hat Thorup die richtigen Schlüsse gezogen? Die Partie gegen Mönchengladbach wird es zeigen. Und ebenso, ob der Druck auf Trainer und Team weiter zunimmt. Der Saisonauftakt war enttäuschend. Erst ein Sieg gelang, das war im Heimspiel gegen Aufsteiger FC St. Pauli. Gegen Bremen holten die Augsburger ein Unentschieden, zudem kassierten sie drei Niederlagen. Zwei davon in Heidenheim und Leipzig waren sehr deutlich.

Doch Freitagabendspiele liegen dem FCA eigentlich. Flutlicht, gute Stimmung, da haben die Augsburger schon häufiger gepunktet. Zuletzt allerdings kassierten sie am Freitag vor zwei Wochen eine 2:3-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05.