Saisonauftakt des FCA ist eine Enttäuschung

Dass der Ärger bei Verantwortlichen und Spielern des FC Augsburg immens war - und bei manchem womöglich immer noch ist -, ist absolut verständlich. Zum wiederholten Male haben Schiedsrichter bei strittigen Szenen zu Ungunsten des FCA entschieden. Inzwischen verfestigt sich der Eindruck, dass im Zusammenhang mit dem Video-Assistenten (VAR) gelegentlich eine gewisse Willkür waltet. In der einen Woche wird bestraft, was in der anderen Woche folgenlos bleibt. Einmal berührt ein Spieler den anderen - und es gibt Strafstoß. Einmal berührt er ihn - und es gibt keinen Strafstoß.

