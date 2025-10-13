Vorverkauf für Auswärtsspiele in Stuttgart und Hoffenheim startet

Im November stehen für den FC Augsburg drei Bundesliga-Partien an. Das Team von Sandro Wagner trifft auf den VfB Stuttgart, den Hamburger SV und die TSG Hoffenheim. Während das Spiel am 22. November in der WWK-Arena in Augsburg ausgetragen wird, müssen Fans für die anderen beiden nach Stuttgart und Sinsheim anreisen. Ab Dienstag gibt es für die beiden Auswärtspartien Tickets zu kaufen.

Der Vorverkauf für die beiden Auswärtsspiele startet am Dienstag, 14. Oktober, um 14 Uhr, heißt es auf der Website des FC Augsburg. Mitglieder des FCA können bis zu vier Tickets pro Auswärtsspiel kaufen. Bestandsfans können erst ab Freitag, 17. Oktober, um 24 Uhr Karten erwerben. Die Tickets für die beiden Auswärtsspiele sind ausschließlich im Onlineshop des FCA erhältlich.

Der Verein weist darauf hin, dass es im Stehplatzbereich zu Sichteinschränkungen kommen kann. Fans, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, können über die Geschäftsstelle des FC Augsburg spezielle Rollstuhlfahrerkarten erhalten. Sie sollen sich dazu per E-Mail an ticketing@fcaugsburg.de wenden.

Am 9. November spielt der FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart

Für das Spiel des FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart in der MHPArena im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt am 9. November um 17:30 Uhr haben die Tickets folgende Preise:

Stehplatz Vollzahler: 19,50 Euro

Stehplatz ermäßigt: 15,50 Euro

Stehplatz Kind bis 13 Jahre: 12 Euro

Sitzplatz Vollzahler: 36 Euro

Sitzplatz ermäßigt: 33 Euro

Sitzplatz Kind bis 13 Jahre: 26 Euro

Rollstuhlfahrer inklusive Begleitung: 13 Euro

Jugendliche bis 17 Jahre, Rentner ab 65 Jahren und Schwerbehinderte erhalten Ermäßigungen.

Am 29. November spielt der FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim

Für das Spiel des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim in der PreZero Arena, ursprünglich und im Sprachgebrauch auch Rhein-Neckar-Arena, im baden-württembergischen Sinsheim am 29. November um 15:30 Uhr haben die Tickets folgende Preise:

Stehplatz Vollzahler: 17 Euro

Stehplatz ermäßigt: 16 Euro

Stehplatz Kind bis 14: 10 Euro

Sitzplatz Vollzahler: 31 Euro

Sitzplatz ermäßigt: 29 Euro

Sitzplatz Kind bis 14 Jahre: 16 Euro

Rollstuhlfahrer: 17 Euro

Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehrdienstleistende, Zivildienstleistende, Rentner und Menschen mit Behinderung (ab 50 Prozent) erhalten Ermäßigungen.