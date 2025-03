FCA-Geschäftsführer Ströll über Insolvenzen zur Corona-Zeit: „Bei einigen Klubs hat nicht viel gefehlt“

Am 13. März jährt sich zum fünften Mal der Abbruch der Bundesliga-Saison. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie von dem Schritt der DFL erfahren haben? Vormittags hieß es noch, dass gespielt werden kann – und am Nachmittag sah das anders aus.

Michael Ströll: Ich kann mich noch sehr gut an die Situation erinnern. Stefan Reuter, unser damaliger Trainer Heiko Herrlich und ich saßen beim Mittagsessen in der Fankneipe, als uns die Information erreichte. Wir haben uns zu diesem Zeitpunkt über das Spiel unterhalten, das am Wochenende angestanden wäre. Schon das war mit großen Fragezeichen verbunden, es herrschte eine Unsicherheit und teilweise auch Angst unter den Spielern. Nach dem Abbruch wussten wir zwar, dass kein Spiel ansteht. Aber sonst? Wie geht es in den nächsten Wochen weiter? Wie wirkt sich das aus, im alltäglichen Miteinander? Wird die Saison komplett gestoppt? In meinem Kopf waren recht schnell Horrorszenarien präsent. Denn ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir so bald wieder spielen können würden. Unsere letzte Partie vor dem Abbruch war eine Niederlage beim FC Bayern am Sonntag zuvor, da ist mir zum ersten Mal richtig mulmig geworden. Denn am selben Tag wurde der erste deutsche Corona-Tote vermeldet. Dazu noch die Schreckensbilder aus Bergamo, danach folgten immer neue Meldungen und Sachstände im Halbstundentakt. Zu diesem Zeitpunkt wusste man schon: Es ist ernst und es wird irgendwas passieren.

Wie groß war die Verunsicherung damals? Bei einigen Klubs ging es ums Überleben, weil die Einnahmen von den TV-Sendern schon anderweitig versprochen waren.

Ströll: Wir als FCA waren und sind so solide aufgestellt, dass wir keine existentiellen Probleme hatten. Aber uns war auch klar: Je länger dieser Zustand anhält, umso schwieriger wird es auch für uns. Wir hatten keinerlei Einnahmen mehr, weder aus dem Ticketing noch TV- oder Sponsorengelder. Wir konnten die dafür vereinbarten Leistungen auch gar nicht mehr erbringen, es fanden ja keine Spiele statt. Auf der anderen Seite gab es fortlaufende Kosten und Gehälter, die gezahlt werden mussten.

Icon Vergrößern Ein Bild, das bis heute seine Schatten wirft: Während der Corona-Pandemie fanden die Spiele - hier Leverkusen gegen Augsburg - ohne Fans statt. Foto: Tom Weller, dpa Icon Schließen Schließen Ein Bild, das bis heute seine Schatten wirft: Während der Corona-Pandemie fanden die Spiele - hier Leverkusen gegen Augsburg - ohne Fans statt. Foto: Tom Weller, dpa

Für andere Klubs wie Schalke oder Bremen war die Corona-Krise aber sehr schnell existenzgefährdend.

Ströll: Auf einzelne Klubs möchte ich nicht eingehen. Aber: Ja, es war sehr schnell zu spüren, was innerhalb der DFL für ein Druck entstand, dass das Geld aus der Zentralvermarktung fließen muss, damit nicht einzelne Vereine Insolvenz anmelden müssen. Ich bin überzeugt davon: Wenn es keine Zwischenfinanzierung gegeben hätte, hätte es einige Vereine – auch in der Bundesliga – zerrissen.

Wie nahe war eine Insolvenz einzelner Vereine?

Ströll: Nach unseren Informationen hat bei einigen Klubs nicht viel gefehlt. Wenn die Politik nicht den Weg für den Neustart nach zwei Monaten freigemacht hätte, wäre es unweigerlich so gewesen, dass wir Vereine gehabt hätten, die in die Insolvenz gehen hätten müssen.

Unserer Redaktion haben Sie damals gesagt, dass der FCA pro Spiel mit einem Verlust im hohen sechsstelligen Bereich rechnet, maximal aber mit fünf Partien vor leeren Rängen kalkuliert. Wenn Sie damals gewusst hätten, wie lange diese Situation so weitergeht – erst im April 2022 waren volle Ränge wieder erlaubt – wie hätten Sie reagiert?

Ströll: Mit Ungläubigkeit und ganz vielen Fragen. Vor allem, wie das denn überhaupt noch funktionieren soll. Am Ende haben wir einen gut zweistelligen Millionenbetrag eingebüßt. Aber wir haben ab der ersten Sekunde versucht, wo es möglich war, unsere Kosten anzupassen. Für uns war das auch etwas einfacher als für andere Vereine, die ein völlig anderes Gehaltsniveau und einen deutlich größeren Kostenapparat haben. Bei den größeren Vereinen wie etwa Dortmund oder Bayern war der Verlust aufgrund der noch höheren fehlenden Einnahmen viel größer als bei uns.

Welche Erfahrungen haben Sie damals innerhalb des Vereins mit dem Umgang in der Krise gemacht, etwa beim Thema Gehaltsverzicht? Gab es da Enttäuschungen?

Ströll: Enttäuschungen nicht. Aber als Verantwortliche haben wir damals maximalen Druck verspürt. Es ging um das Überleben des Vereins. Wir haben bewusst keine Kurzarbeit beantragt, sondern die Mitarbeiter bei vollem Lohnausgleich bezahlt. Beim Gehaltsverzicht wussten wir nicht: Reden wir von drei Monaten oder von zwei Jahren? Klar war jedoch für uns, dass wir als Verantwortliche vorangehen beim Verzicht und diesen direkt umgesetzt haben. Es gab sicherlich die eine oder andere schwierige Situation – aber auch Momente, in denen ein Spieler auf mehr Geld als besprochen verzichtet hat. Auch wir Verantwortliche haben mit Sicherheit nicht alles richtig gemacht in der Zeit, da der Druck enorm war und wir ständig sich ändernde Lagen hatten.

Icon Vergrößern Auch das war Alltag: Der Fußball wurde vor Spielbeginn desinfiziert. Foto: dpa Icon Schließen Schließen Auch das war Alltag: Der Fußball wurde vor Spielbeginn desinfiziert. Foto: dpa

Was konkret haben Sie falsch gemacht?

Ströll: Im Nachhinein hätten wir die Spieler noch besser bei dem Thema abholen können, mehr Transparenz in Bezug auf die Gründe des Gehaltsverzichts schaffen sollen. Wir hätten uns mehr Zeit nehmen und zeigen müssen, wie riskant diese Lage für den gesamten Klub ist. Aber Stefan Reuter und ich waren in dieser Zeit permanent damit beschäftigt, Brände zu löschen, es war eine absolute Ausnahmesituation.

Ein Fußball-Millionär, der nicht auf sein Gehalt verzichten will, während der Verein ums Überleben kämpft – eine schwierige Situation, oder?

Ströll: Es ging damals darum, dass Menschen reale Existenzängste hatten, um ihren Job und ihre Gesundheit bangten. Personen, die gesundheitlich angeschlagen waren, hatten sogar Todesängste. Auch bei den Spielern waren Ängste da, vor allem um die Gesundheit ihrer Familien. Die Sorgen und Nöte vieler Menschen, die um ihre Existenz fürchteten, hatten wir im Profifußball aber dennoch nicht. Um einigen Spielern diesen Unterschied deutlicher machen zu können, hätten wir mehr Zeit gebraucht. Aber die hatten wir eben nicht.

Der Fußball nahm zwei Monate nach Ausbruch der Pandemie den Neustart mit dem Hygienekonzept auf. Der ehemalige DFL-Chef Christian Seifert sagte dem Kicker kürzlich, dass viele im eigenen Land den Fußball scheitern sehen wollten. Ist das auch ihr Eindruck?

Ströll: Ja, das Gefühl hatte ich zum Teil auch. Man hatte schon den Eindruck, dass wir im Profifußball auf einmal die Rolle des Bösewichts hatten, weil wir versuchten, lösungsorientiert unser Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Dabei sind auch wir eine Branche mit 60.000 direkt und indirekt Beschäftigten, für die wir eine Verantwortung und Fürsorgepflicht haben. Die Vereine der ersten und zweiten Liga zahlen aktuell jährlich 1,7 Milliarden Euro an Steuern, das dem gesamten System zugutekommt. Ein Vorwurf damals lautete: Kinder dürfen nicht mehr in die Schule oder in den Sportverein, aber ihr spielt wieder Fußball – das war schon sehr populistisch, da diese zwei Dinge keinen Zusammenhang hatten und ich mir von der Politik sehr gewünscht hätte, dass auch für unsere Kinder Möglichkeiten geschaffen werden, um soziale Kontakte aufrecht halten zu können.

Dass man diese Dinge gegenüberstellte, wundert aber doch nicht. Es geht jeweils um individuelle Freiheiten.

Ströll: Aber dass Schulen und Vereine so lange geschlossen waren, lag ja nicht am Bundesligafußball. Hier hätte man auch Hygienekonzepte für unsere Kinder kreieren können. Es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, sich etwas anders damit auseinanderzusetzen. Ich meine das nicht als Vorwurf, die Situation war extrem und ich hätte mit keinem Politiker tauschen wollen, der damals in einer Situation war, die es so noch nie gab und Entscheidungen treffen musste. Aber einfach alles pauschal runterzufahren – dass das nicht ideal war, da ist man im Nachhinein ja auch schlauer.

Die gesellschaftliche Akzeptanz des Fußballs stand in dieser Zeit auf tönernen Füßen – und dann gab es Fälle wie den von Herthas Kalou, der sich in einem Video über das Hygienekonzept lustig machte.

Ströll: Ja, das war Wasser auf die Mühlen aller Kritiker. Zugleich hat die DFL in diesem Fall auch hart durchgegriffen. Wir hatten bei uns auch einen unglücklichen Fall. Das war eher schusselig (Anm. d. Red.: Heiko Herrlich kaufte trotz des Kontakt-Verbots des Hygienekonzepts eine Zahnpasta in einem Supermarkt), hat aber auch nicht dazu beigetragen, die gesellschaftliche Akzeptanz weiter zu erhöhen. Wir haben in der Zeit auf unsere Weise versucht, Menschen, denen es schlechter geht oder die besonders gefordert sind, zu helfen. Am Stadion haben wir einen Drive-In eingerichtet, bei dem sich jede Pflegekraft kostenlos zwei Kisten Getränke holen konnte. Wir sind ein privilegierter Sektor, deswegen habe ich uns auch in der Verantwortung gesehen, ein Anker für die Menschen zu sein.

Der FCA engagiert sich seit Corona stärker gesellschaftlich. War die Pandemie ein Katalysator dafür?

Ströll: Hundertprozentig. Wir im Profifußball sind privilegiert und haben uns vorher schon engagiert, aber in dieser Zeit habe ich sehr stark gemerkt: Wir haben mehr als nur den Auftrag, Fußball zu spielen. Wir wollen auch die Gesellschaft unterstützen, soweit das in unserem Rahmen möglich ist. Während Corona haben wir auch einige positive Dinge mit unseren Fans aufgesetzt. Und wir haben gemerkt, wie viel an positiven Reaktionen zurückkommt. Das hat uns in unserem Handeln bestärkt. Wir haben seither eine andere gesellschaftliche Verankerung, als das vor Corona der Fall war.

Wie lauten Ihre Lehren aus der Corona-Zeit?

Ströll: Ich würde schon sagen, dass Demut generell wichtig ist. Aber mit Corona hat dieser Begriff für mich nochmals eine andere Bedeutung bekommen. Wenn du eine derartige Krisensituation überstanden hast, wie ich sie in meinem Alter noch nie erlebt habe, wirst du in Bezug auf das wirklich Wichtige im Leben nochmals sensibilisiert. In Bezug auf unseren Verein lautet die Lehre: Wir müssen immer auf wirtschaftlich soliden Füßen stehen, da jederzeit Krisen entstehen können. Und wenn es soweit ist, muss der FC Augsburg stabil dastehen und trotzdem handlungsfähig sein.

Zur Person Michael Ströll, 40 Jahre, kam 2007 als Praktikant zum FC Augsburg. Von 2016 bis 2022 war er kaufmännischer, seit 2023 ist er alleiniger Geschäftsführer des FCA und steht bis 2029 unter Vertrag.