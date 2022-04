Die FCA-Einzelkritik: Bestnoten für die linke Schokoladenseite

Plus Beim souveränen Erfolg gegen den VfL Wolfsburg überzeugen vor allem Pedersen und Iago in ihrem harmonischen Zusammenspiel. Nur ein Spieler fiel leicht ab.

Nach Bielefeld und Stuttgart ist vor Wolfsburg und Mainz. Die Häufigkeit bedeutungsschwangerer Begegnungen ist für den FC Augsburg in den kommenden Wochen hoch. Beim 3:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg setzte der Fußball-Bundesligist im Abstiegskampf ein Zeichen. Die Spieler des FCA in der Einzelkritik.