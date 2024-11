FCA-Einzelkritik: Claude-Maurice ist ein Lichtblick

Allein die Tabellenkonstellation untermauerte die Bedeutung dieser Partie für den FC Augsburg. Mit einem Sieg konnte sich der Fußball-Bundesligist von der Abstiegszone entfernen, mit einer Niederlage wäre er näher an diese herangerückt. Beim 1:0 (1:0) erfüllten die Augsburger ihre Pflicht, hinterließen allerdings in ihren Angriffsbemühungen keinen bleibenden Eindruck. Die Bewertung der FCA-Spieler in der Einzelkritik.

