FCA-Einzelkritik: Mert Kömür und Noahkai Banks glänzen mit Top-Noten im Wolfsburg-Spiel

FC Augsburg

Zwei Musterschüler des FC Augsburg mit der Note eins

Mert Kömür und Noahkai Banks wurden im FCA-Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet und drückten nicht nur wegen ihrer beiden Tore beim 3:1 gegen den VfL Wolfsburg ihren Stempel auf. Die Einzelkritik.
Von Robert Götz
    Mert Kömür (links) und Noahkai Banks verdienten sich gegen Wolfsburg die Bestnote.
    Mert Kömür (links) und Noahkai Banks verdienten sich gegen Wolfsburg die Bestnote. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Finn Dahmen Der Torhüter kann mit einem guten Gefühl zur deutschen Nationalmannschaft reisen. Setzte sich bei mehreren Chancen der Wolfsburger wirklich sehr gut in Szene. Da spielte das Gegentor, ein Schuss aus kurzer Entfernung ins Torwarteck keine große Rolle mehr. Note 2,5  

    Claus Mayer

    Da stimme ich Herrn Zeller zu, Kade hat das richtig gut gemacht. Und Jakic hat m.E. das beste Spiel gemacht, seit er beim FCA ist und hat eine deutlich bessere Note verdient. Sandra Wagner: Bitte Jakic jetzt immer auf RV einsetzen.

    Artur Zeller

    Anton Kade als unauffällig zu bezeichnen, finde ich falsch. Für mich war er sofort nach seiner Einwechslung im Spiel drin und spielte schon sehr gut.

