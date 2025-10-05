Zwei Musterschüler des FC Augsburg mit der Note eins

Finn Dahmen Der Torhüter kann mit einem guten Gefühl zur deutschen Nationalmannschaft reisen. Setzte sich bei mehreren Chancen der Wolfsburger wirklich sehr gut in Szene. Da spielte das Gegentor, ein Schuss aus kurzer Entfernung ins Torwarteck keine große Rolle mehr. Note 2,5
FC Augsburg
Da stimme ich Herrn Zeller zu, Kade hat das richtig gut gemacht. Und Jakic hat m.E. das beste Spiel gemacht, seit er beim FCA ist und hat eine deutlich bessere Note verdient. Sandra Wagner: Bitte Jakic jetzt immer auf RV einsetzen.
Anton Kade als unauffällig zu bezeichnen, finde ich falsch. Für mich war er sofort nach seiner Einwechslung im Spiel drin und spielte schon sehr gut.
