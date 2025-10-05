Zwei Musterschüler des FC Augsburg mit der Note eins

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Anton Kade als unauffällig zu bezeichnen, finde ich falsch. Für mich war er sofort nach seiner Einwechslung im Spiel drin und spielte schon sehr gut.

Da stimme ich Herrn Zeller zu, Kade hat das richtig gut gemacht. Und Jakic hat m.E. das beste Spiel gemacht, seit er beim FCA ist und hat eine deutlich bessere Note verdient. Sandra Wagner: Bitte Jakic jetzt immer auf RV einsetzen.

