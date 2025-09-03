Abpfiff nach Deadline-Day: Das sind alle FCA-Transfers auf einen Blick

Es blieb spannend bis zum Schluss: Wer kommt, wer geht? Die Gerüchte um weitere Hammer-Transfers hielten sich in den Bundesligavereinen bis zum Schluss. Zweifelsohne gehört der Wechsel von Ex-Stuttgarter Nick Woltemade zu den spektakulärsten Transfers der Saison. Für 90 Millionen ging es für den 23-jährigen deutschen Nationalspieler in die englische Premiere League zu Newcastle United. Aber auch der FCA nutzte die Transferphase, um frische Spieler ins Team zu holen.

FC Augsburg: Gharbi und Rieder kommen am letzten Transfertag

Die FCA-Bosse sicherten dem Verein kurz vor Ende der Transferperiode noch zwei neue Gesichter. Ismaël Gharbi kommt vom portugiesischen Klub Sporting Braga in die Mannschaft, er spielte unter anderem bereits beim französischen Topklub Paris Saint Germain. Die Schwaben leihen den 21-jährigen Franzosen für ein Jahr, zusätzlich gibt es eine Kaufoption.

Zwei Jahre älter ist der zweite Last-Minute-Zugang des FCA. Fabian Rieder kommt vom französischen Erstligisten Stade Rennes nach Augsburg. Die Schwaben statten ihn mit einem Fünf-Jahres-Vertrag aus. Der Schweizer Nationalspieler soll seine Qualitäten auf der offensiven Mittelfeldposition ausspielen. Neu ist die Bundesliga für den 23-Jährigen nicht: Mit dem VfB Stuttgart feierte er als Leihspieler im vergangenen Jahr den Sieg des DFB-Pokals.

Ismaël Gharbi (Mitte) wechselt auf Leihbasis zum FC Augsburg. Foto: FC Augsburg (Archivbild)

Weitere Transfers der Saison: FCA mit einigen neuen Spielern

Elias Saad

Nachdem Sandro Wagner Ende Mai dieses Jahres zum neuen Cheftrainer der Augsburger wurde, ließ sich der Verein nicht viel Zeit, um den ersten neuen Spieler zu verpflichten. Rund einen Monat später setzte Elias Saad die Unterschrift beim FCA. Der 25-Jährige kam aus St. Pauli in den Süden und erhielt einen Vertrag bis 2029.

Robin Fellhauer

Kurze Zeit später wurde der Transfer von Robin Fellhauer bekannt. Dem ehemaligen Kapitän des SV Elversberg gelang damit der Sprung in die erste Fußballbundesliga. Die neue Nummer 19 der Augsburger wurde direkt in die Mannschaft integriert. Dennoch fällt der überzeugende Neuzugang nun vorerst aus. Bei der 2:3-Niederlage zu Hause gegen den FC Bayern München zog sich Fellhauer im Duell gegen Sacha Boey eine Gehirnerschütterung zu. Die Aktion war das Gesprächsthema des Spieltages, Trainer Sandro Wagner kritisierte den Bayernspieler anschließend.

Han-Noah Massengo

Im Juli ging es weiter – der FCA holte Han-Noah Massengo vom englischen Klub FC Burnley. Der Franzose soll künftig das Augsburger Mittelfeld verstärken. „Trotz seiner erst 24 Jahre bringt er bereits viel Erfahrung mit und verfügt zudem über großes Entwicklungspotenzial“, so Geschäftsführer Michael Ströll bei der Verpflichtung.

Anton Kade

Doch auch in der Offensive stellt sich der FCA breiter auf. Mit Anton Kade kommt ein weiterer Spieler mit erster internationaler Erfahrung in den Kader. Mit seinem ehemaligen Verein FC Basel spielte der 21-Jährige in der Conference League. Auch Kade wird seitens der Schwaben mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Die Ablöse für den gebürtigen Berliner lag bei rund 2,25 Millionen Euro, Boni sind zusätzlich möglich.

Anton Kade unterschreibt seinen Vertrag beim FCA. Foto: FC Augsburg (Archivbild)

Aiman Dardari

Kein direkter Wechsel, aber doch ein Neuzugang im A-Kader. Aiman Dardari spielte bislang in der U23-Mannschaft des FCA. Durch seine Leistungen qualifizierte sich der Nachwuchsspieler für die Profis. Die Sommervorbereitung verbrachte der 20-Jährige bereits im Kreis der Bundesligisten. FCA-Sportdirektor Benjamin Weber begründete den Schritt mit dem großen Potenzial von Dardari. Weber lobte den Offensivdrang und die Dribbelstärke des Luxemburgers. Dardari setzte seine Unterschrift unter einen Vertrag bis 2029.

Neuzugänge des FCA: Langfristigkeit statt Spontaneinkäufe

Auffällig ist, dass der FCA seinen Transfers Verträge mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren anbietet. Der Verein setzt also auf Kontinuität und Stabilität, um sich im deutschen Oberhaus zu beweisen. Der Auftakt ist den Schwaben gelungen, im DFB-Pokal stehen sie in der zweiten Runde, zudem feierten sie gegen Freiburg den ersten Auftaktsieg seit fünf Jahren.

Transferperiode: Diese Spieler verabschiedeten sich aus Augsburg

Neben den zahlreichen Neuzugängen spielten einige Profis jedoch ihr vorerst letztes Spiel im Trikot der Augsburger. Lasse Günther wechselte nach langem Dasein als Leihspieler zum SV Elversberg. Laut Aussagen des FCA entsprach der Verein seinem Wechselwunsch.

Der Vertrag von Robert Gumny endete im Sommer, eine Verlängerung war nicht im Gespräch. Der Außenverteidiger steht nun erneut in seinem Heimatland Polen bei Lech Posen unter Vertrag. Ebenfalls in die Heimat zog es Dion Drena Beljo. Der Kroate spielt ab dieser Saison bei Dinamo Zagreb. Zuvor lieh in der FCA an Rapid Wien.

Lasse Günther zieht es nun nach Düsseldorf. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Nicht mehr im FCA-Trikot: Einige Spieler werden verliehen

Neben den endgültigen Abgängen verleiht der FCA auch in der aktuellen Saison einige seiner Spieler. Darunter fallen Tim Breithaupt, der nun im Trikot von Fortuna Düsseldorf auflaufen wird, Kyliane Dong, Leihe zum französischen Klub FC Pau, und Nathanaël Mbuku, eine Saison bei HSC Montpellier.

Auch Henri Koudussou wird diese Saison nicht im Dress der Augsburger spielen. Obwohl er erst kürzlich seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat, verleiht der FCA Koudossou an den 1. FC Nürnberg. Gleiches gilt für Linksverteidiger David Colina. Für ihn geht es zum kroatischen Erstligisten NK Osijek.