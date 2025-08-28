Stadionlinie bringt Fußball-Fans trotz Baustelle zum Bayernspiel in die WWK Arena

Am Samstag trifft der FC Augsburg im ersten Heimspiel der Saison auf den FC Bayern in der WWK Arena. Trotz der Baustelle am Alten Postweg können Fußball-Fans, laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke Augsburg (SWA), für den Weg zum Stadion die Straßenbahn nehmen.

Am Samstag, 30. August, fährt die Tramlinie 8 von zwei Stunden vor bis zwei Stunden nach dem Spiel zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „WWK Arena“. Die Eintrittskarten gelten dabei gleichzeitig als Fahrscheine.

Straßenbahnlinie 3 wird weiterhin durch Busse ersetzt

Die Straßenbahnlinie 3 zwischen „Hauptbahnhof“ und „Königsbrunn Zentrum“ ist aufgrund der Baustelle eingestellt, die Bauarbeiten verlaufen planmäßig, teilen die SWA mit. Weil die Gleise im Baufeld bereits eingesetzt und verschweißt werden konnten, kann die Arenalinie dieses Wochenende fahren. Laut der Pressemitteilung wird Straßenbahnlinie 3 noch bis einschließlich 7. September durch die Buslinie B3 zwischen den Haltestellen „Sportanlage Süd P+R“ und „Königsbrunn Zentrum“ ersetzt.

Alternativ können Fußball-Fans am Samstag auch mit einem Leihrad von Swabi zur WWK-Arena fahren. Der Aktionscode „SWABI2FCA“ macht es möglich, die Fahrräder für 30 Minuten pro Fahrt kostenlos auszuleihen. Pro Fahrt wird eine Entsperrgebühr von 10 Cent berechnet. Um dieses Angebot zu nutzen, muss die Swabi-App heruntergeladen werden