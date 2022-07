FCA

FC Augsburg will Michael Gregoritsch gegen einen Freiburger Stürmer tauschen

Michael Gregoritsch kehrt dem FCA wohl in Kürze den Rücken.

Plus Der FCA absolviert am Freitag einen Test in Zusmarshausen gegen den SV Sandhausen. Dann geht es nach Österreich. Michael Gregoritsch wird da wohl nicht mehr dabei sein.

Von Robert Götz

Wenn es nach Enrico Maaßen geht, dann würde der Trainer des FC Augsburg gerne mit Michael Gregoritsch in die neue Bundesliga-Saison gehen. „Wir sind im engen Austausch, haben einen engen Draht zueinander. Gregerl ist fit und hat Spaß. Ich würde mich freuen, wenn er hierbleibt“, sagte der Trainer am Mittwoch nach dem letzten öffentlichen Training.

