Flug nach Freiburg: Klimaschutz hat auch beim FCA seine Grenzen

Plus Statt umweltfreundlicher mit dem Bus oder mit der Bahn nach Freiburg zu reisen, flog der FC Augsburg mit einer Chartermaschine zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg in den Schwarzwald. Das hatte seine Gründe.

Der FC Augsburg engagiert sich tatkräftig in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die WWK-Arena ist klimaneutral, seit dem Gladbach-Spiel werden Getränke nur noch in Pfandbechern ausgeschenkt, ein Klima-Wald wird gepflanzt. Auch bei den Profis versucht der Bundesligist umweltschonend zu handeln. Die künstliche Beleuchtung des Rasens wurde zum Beispiel zurückgefahren, und bei den Auswärtsspielen versucht man umweltschonend zu reisen.