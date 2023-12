Tietz lässt Chancen liegen: Der FC Augsburg in der Einzelkritik

Sehe ich auch so mit Dahmen,

das war ein Glücksgriff für den FCA und man kann über hoffentlich viele Jahre das Thema Torhüter-Verpflichtung vergessen, Ja!

Im tm-Forum schreiben viele, dass die Chancen ausgeglichen waren, Nein, waren sie eben nicht, die Dortmunder hatten eindeutig mehr, die eben auch teilweise Dahmen entschärfte! Bis auf einen unnötigen Ausflug an den 16er, eine tadellose Leistung, weiter so Dahmenb, Daumen rauf.



Was mir wiederum nicht gefallen hat (Rüge an Trainer Thorup) die viel zu späten Wechsel!

Beljo hätte unbedingt bereits nach der HZ.-Pause kommen müssen und Engels war auf Links-Außen verschenkt. Der gehört in die Mitte hinter die Spitzen als Ballverteiler, das sollte doch so ein "erfahrener Trainer und sein Co-Trainer" merken, dass das die falsche Aufstellung war!

Trotzdem bin ich mit dem Remis sehr zufrieden, das ich auch zuvor, so vorausgesagt hatte, Danke.

