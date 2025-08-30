Heimspiel gegen Bayern München: Das müssen Stadionbesucher wissen

Es ist das zweite Spiel in der Saison und das erste im Heimatstadion: Am Samstag trifft um 18:30 der FC Augsburg auf den Rekordmeister und Bundesliga-Titelverteidiger FC Bayern. Die WWK-Arena ist laut der Website des FCA restlos ausverkauft. Das müssen Fußballfans für den Stadionbesuch wissen.

Mit der Straßenbahn oder SWA-Fahrrad zur WWK-Arena

Trotz der Baustelle am Alten Postweg können Fußball-Fans, laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke Augsburg (SWA), für den Weg zum Stadion die Straßenbahn nehmen. Am Samstag, 30. August, fährt die Tramlinie 8 von zwei Stunden vor bis zwei Stunden nach dem Spiel zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und „WWK Arena“. Die Eintrittskarten gelten dabei gleichzeitig als Fahrscheine. Die Linie 3 ist allerdings weiterhin außer Betrieb. Die Eintrittskarten können ab drei Stunden vor bis drei Stunden nach dem Spiel auch als Fahrkarte im Bereich der AVG in den Zonen 10 und 20 (Innenraum) genutzt werden.

Alternativ können Fußball-Fans am Samstag auch mit einem Leihrad von Swabi zur WWK-Arena fahren. Der Aktionscode „SWABI2FCA“ macht es möglich, die Fahrräder für 30 Minuten pro Fahrt kostenlos auszuleihen. Pro Fahrt wird eine Entsperrgebühr von 10 Cent berechnet. Um dieses Angebot zu nutzen, muss die Swabi-App heruntergeladen werden.

Anreise mit dem Auto und Parken an der WWK-Arena

Fans, die mit dem Auto anreisen, werden vom FCA darauf hingewiesen, dass direkt an der WWK-Arena wegen Baumaßnahmen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese kosten zehn Euro pro Pkw und 20 Euro pro Bus. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es am Messegelände für fünf Euro. Von der Messe fährt ab zwei Stunden vor Anpfiff ein Shuttle-Service direkt zum Stadion. Die Shuttelfahrt dauer etwa zehn Minuten.

Zutritt zur WWK-Arena

Zwei Stunden vor Spielbeginn öffnet die WWK-Arena ihre Stadiontore. Zutritt ist laut Website des FCA nur über den auf dem Ticket zugewiesenen Eingang und nicht an einem abweichenden Eingang möglich. Ein frühzeitiges Erscheinen wird empfohlen. „Im Stadion wird außerdem eine Fantrennung umgesetzt“, heißt es auf der Website. Mit Kleidung und Fanutensilien des Gastvereins — am Samstag der FC Bayern — ist der Zutritt zur Ulrich-Biesinger-Tribüne und dem dahinterliegenden Umlaufbereich verboten.

Verbotene Gegenstände in der WWK-Arena

Laut der Stadionordnung sind Besucherinnen und Besuchern das Mitführen beziehungsweise der Einsatz oder die Nutzung folgender Gegenstände in der WWK-Arena untersagt:

Waffen oder Gegenstände jeder Art, die als Hieb-, Stoß- oder Stichwaffe geeignet sind bzw. grundsätzlich Verletzungen verursachen oder hervorrufen können

Sachen, die als Wurfgeschosse geeignet sind beziehungsweise dazu Verwendung finden können

rassistisches, fremdenfeindliches, antisemitisches, homophobes, transphobes, biphobes, sexistisches und rechts- beziehungsweise linksradikales oder vergleichbar diskriminierendes Propagandamaterial bzw. Gegenstände

werbende oder kommerzielle Gegenstände sowie politische oder religiöse Gegenstände aller Art, wie Banner, Schilder, Flugblätter oder Ähnliches ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Veranstalter

Laser-Pointer

Gassprühdosen (zum Beispiel Deosprays, Haarspray, Pfefferspray); ätzende, leicht entzündliche, färbende oder gesundheitsschädigende feste, flüssige oder gasförmige Substanzen beziehungsweise Gegenstände. Ausnahme: dringend benötigtes medizinisches Material

Flaschen, Becher (ausgenommen die im Stadion eingesetzten Mehrwegbecher des FCA), Krüge, Dosen und sonstige Behältnisse aus zerbrechlichem, splitterndem oder besonders hartem Material; aus den Hospitality-Bereichen dürfen dort ausgegebene Gläser und Flaschen nicht auf die Tribüne beziehungsweise die Logenbalkone mitgenommen werden

nicht im Stadion erworbene Speisen und Getränke aller Art, mit Ausnahme von Nahrung für Kleinkinder, Obst und kleinen Snacks (zum Beispiel Müsli-, Schokoriegel) in angemessener Verzehrmenge sowie nicht alkoholhaltigen Getränken bis zu 200 Milliliter je Besucher in Getränkekartons (zum Beispiel „Tetra Pak“); die Versorgung mit Speisen und Getränken in der Arena wird sichergestellt

sperrige Gegenstände wie Leitern, Hocker, Stühle, Kisten, Motorradhelme, Reisekoffer, Kinderwägen

Rucksäcke und Taschen größer als das Format DIN A3

tragbare Ladegeräte (auch: Powerbank) für Mobiltelefone, die größer sind als das zugehörige Mobiltelefon selbst

Fackeln, Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln, Rauchtöpfe, bengalische Feuer, Signalraketen und andere pyrotechnische Gegenstände, Stoffe beziehungsweise Stoffgemische sowie Wunderkerzen

Kleidungsstücke, die offensichtlich zu Vermummungszwecken mitgeführt werden

nicht angemeldete Choreografien

illegale Drogen jeglicher Art sowie der Konsum von Cannabis

mechanisch oder mit Pressluft betriebene Lärminstrumente und Abschussvorrichtungen (der FCA oder der jeweilige Veranstalter behalten sich Ausnahmen vor), sowie weitere Geräte zur Geräusch- und Sprachverstärkung, wie zum Beispiel Trillerpfeifen und Fanfaren; q. sämtliche Bewegtbildkameras (zum Beispiel Videokameras), sämtliche Fotokameras mit Wechselobjektiven (zum Beispiel Spiegelreflex- oder Systemkameras) sowie Mittel- und Großformatkameras, sofern ohne Genehmigung

Regenschirme und Laufstöcke mit Metallspitze

brandförderndes oder brandlasterhöhendes Material

Abgabestelle und Fundsachen in der WWK-Arena

In Verlängerung des Kassengebäudes vor der WWK-Arena gibt es eine zentrale Abgabestelle für Gegenstände, die nicht mit ins Stadion genommen werden dürfen. Von der Verwahrung sind laut Stadion-Satzung folgende Gegenstände ausgeschlossen:

Waffen und waffenähnliche Gegenstände

pyrotechnische Gegenstände

illegale und legale Drogen jeglicher Art (darunter fallen auch Cannabis in legalen Mengen und Alkohol)

„verderbliche“ Lebensmittel und Flüssigkeiten aller Art (Parfüms ausgenommen)

leicht entzündliche Gegenstände (Deodorants ausgenommen) oder Stoffe

besonders große Gegenstände wie zum Beispiel Fahrräder, Kinderwagen.

Laut der Website des FCA werden Fundsachen an der Abgabestelle hinterlegt und können dort bis 90 Minuten nach dem Spiel abgeholt werden. Ab Montag können verlorene Gegenstände dann drei Werktage lang im FCA-Service-Center in Bürgermeister-Ulrich-Straße 90 abgeholt werden. Anschließend werden sie an das Fundamt übergeben.