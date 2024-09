Gleich geht‘s los: So startet der FCA gegen Mainz

Gelingt dem FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 der zweite Sieg in Folge? Nach dem 3:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli wäre das zweite Heimspiel in Folge gegen die noch sieglose Mainzer eine gute Gelegenheit. Es ist für den FCA eine richtungsweisende Partie für die nächsten Wochen. Bei einer Niederlage würde der FCA vorerst in der hinteren Tabellen-Hälfte festsitzen, was angesichts der folgenden Partien gegen Leipzig (A), Gladbach (H), Freiburg (A) und Dortmund (H) einen ungemütlichen Start in den Herbst bedeuten könnten.

FC Augsburg steht vor dem besten Bundesliga-Start aller Zeiten

Andererseits: Mit einem Sieg könnte sich der FCA sogar vorübergehend in die Spitzengruppe der Tabelle schieben und es wäre der beste Start aller Bundesliga-Zeiten. Noch nie hatte der FCA seit dem Aufstieg nach vier Spielen sieben Punkte auf seinem Konto.

Um dieses Vorhaben zu realisieren, vertraut FCA-Trainer Jess Thorup auf die gleiche Startelf wie gegen St. Pauli. Besonders bitter ist das für Phillip Tietz. Der Stürmer muss also trotz seines Treffers wieder auf der Bank Platz nehmen. Steve Mounié, der aufgrund der Geburt seines Kindes das Spiel gegen St. Pauli verpasste, kehrt ebenso wie Fredrik Jensen zurück in den Kader. Mads Pedersen fällt hingegen wegen Adduktorenproblemen aus.

Es ist auch das Duell der beiden dänischen Trainer Bo Henriksen und Jess Thorup. Die dänischen Trainer Jess Thorup und Bo Henriksen kennen sich von der gemeinsamen Spielerzeit bei Odense BK; sie waren auch gemeinsam auf einem Business-College. In der vergangenen Saison hatte Bo Henriksen durch einen 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg einen erfolgreichen Einstand in der Bundesliga erlebt.

Übrigens. Von den vergangenen 17 Bundesliga-Spielen zwischen beiden Vereinen endete keines remis (neun Augsburger Siege und acht Mainzer Siege).

Startelf Labrović – Bauer, Guweleeuw, Schlotterbeck – Wolf, Rexhbecaj, Jakic, Onyeka, Giannoulis, – Vargas – Essende

Bank Dahmen (ETW), Matsima, Kabadayi, Maier, Mounié, Breithaupt, Tietz, Jensen, Koudossou