FCA verliert selbstverschuldet 2:3 gegen Mainz

Als der FC Augsburg am vergangenen Sonntag sein erstes Saisonspiel mit 3:1 gegen den FC St. Pauli gewonnen hatte, war das Stimmungsbarometer beim Bundesligisten deutlich in die Höhe gegangen. Das Findungs- und Integrationsprojekt schien nach den umfangreichen Personalrochaden im Sommer schneller voranzukommen als gedacht. Doch FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic forderte angesichts der Unbeständigkeit für das Spiel gegen den FSV Mainz 05: „Wir wünschen uns 90 Minuten Stabilität.“

Diesen Wunsch erfüllte ihm seine Mannschaft am Freitagabend nicht. Dafür warf sie in einem wilden Schlagabtausch mit vielen Aufs und Abs und zwei Platzverweisen gegen die Mainzer viel Herzblut und Einsatz in die Waagschale. Das reichte aber nicht. Der FCA verlor das richtungsweisende Spiel mit 2:3. Eine unnötige und selbst verschuldete Niederlage mit dramatischem Schlusspunkt.

Ein Sieg gegen Mainz hätte dem FC Augsburg sehr geholfen

Dabei hätte sich der FCA mit einem Sieg sogar vorübergehend in die Spitzengruppe der Tabelle schieben und den besten Start aller Bundesliga-Zeiten feiern können. Noch nie hatte der FCA seit dem Aufstieg nach vier Spielen sieben Punkte auf seinem Konto. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen sitzt der FCA mit vier Punkten vorerst in der hinteren Hälfte der Tabelle fest, was angesichts der Partien gegen Leipzig (A), Gladbach (H), Freiburg (A) und Dortmund (H) auf einen ungemütlichen Start in den Herbst hindeutet.

Auch wenn die Mannschaft eine tolle Moral bewies, zeigte das Spiel gegen die Mainzer deutlich, wie fragil das FCA-Gebilde mit den vielen Neuzugängen ist. Schon nach 15 Minuten schien das Spiel verloren. Mainz führte durch einen Doppelschlag von Armindo Sieb (13.) und Jonathan Burkardt (15.) innerhalb von 90 Sekunden mit 2:0. Das Muster war bei beiden Treffern das Gleiche. Auf der rechten Abwehrseite verteidigte der FCA viel zu sorglos, bei den anschließenden Flanken war die Innenverteidigung um FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw nicht im Bilde und zweimal waren die folgenden Kopfbälle für FCA-Torhüter Nediljko Labrovic unhaltbar.

FCA-Startelf unverändert gegen Mainz

Die Einzelteile des FCA-Puzzles passten in dieser Phase nicht zusammen. Dabei hatte FCA-Trainer Jess Thorup bei seiner Startelf ein Zeichen der Kontinuität gesetzt. Er ging mit unveränderter Mannschaft in dieses Duell mit verschiedensten Vorzeichen auf unterschiedlichen Ebenen. Die Fans beider Teams können sich schon lange nicht riechen und brachten das vor der Partie deutlich zum Ausdruck. Ganz anders ist das Verhältnis der beiden dänischen Trainer. Thorup und Bo Henriksen kennen sich von der gemeinsamen Spielerzeit bei Odense BK, sie waren auch gemeinsam auf einem Business-College. Und sie haben auch eine ähnliche Spiel-Philosophie. Beide bevorzugen das hohe und aggressive Pressing.

So entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie von beiden Seiten und es deutete nichts auf den Augsburger Kurzzeit-Blackout hin. Doch was für die FCA-Profis spricht: Sie schüttelten sich und sie wehrten sich. In der 25. Minute verkürzte Keven Schlotterbeck auf 1:2. Zehn Minuten später musste dann der Mainzer Nadiem Amiri mit Gelb-Rot vom Platz.

Gegen die dezimierten Gäste wäre für den FCA sogar noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich möglich gewesen, doch wollte der Ball einfach nicht ins Mainzer Tor.

FCA-Trainer Thorup stellt für die zweite Hälfte gegen Mainz um

In der Halbzeit stellte dann Trainer Thorup von der Dreier- auf eine Viererkette um. Die FCA-Fans zündeten dann beim Anpfiff eine Bengalo-Show. Im Nebel verlor die FCA-Abwehr kurz den Überblick und Burkardt erhöhte auf 3:1 (49.). Doch wieder zeigte der FCA Nehmerqualitäten und verkürzte durch Samuel Essende auf 2:3 (57.). Der Nationalspieler aus der DR Kongo erwies seinen Mannschaftskollegen dann aber einen Bärendienst, als er den Ex-FCA-Spieler Dominik Kohr abseits des Balles in die Hacken trat. Der Video-Schiedsrichter schaltete sich ein und Schiedsrichter Sören Storks blieb nichts anderes übrig, als Essende die Rote Karte zu zeigen. Die Bilder waren eindeutig.

In Gleichzahl ging der FCA dann in die Schlussoffensive, warf alles nach vorne. Und in der Nachspielzeit schien es noch ein Happy-Ende zu geben. Schiedsrichter Storks zeigte zuerst auf den Elfmeterpunkt nach einem vermeintlichen Foul an Schlotterbeck, nahm die Entscheidung aber nach dem Videostudium zurück. Schlotterbeck hatte über den Ball getreten, der Kontakt mit Silvan Widmer war für Storks nicht elfmeterwürdig. Ein Finale, das zum Spiel irgendwie passte.

FC Augsburg Labrovic – Bauer (46. Mounie) , Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf (80. Jensen), Rexhbecaj (80. Kabadayi, Jakic (61. Maier), Onyeka, Giannoulis – Vargas (72. Tietz) – Essende – Tore 0:1 Sieb (13.), 0:2 Burkhardt (15.). 1:2 Schlotterbeck (25.) ,1:3 Burkardt (49.), 2:3 Essende (57.) Rot Essende (FCA/70. Tätlichkeit)– Gelb-Rot Amiri (Mainz/35./wh. Foulspiel) –Zuschauer 28.913 Schiedsrichter Storks (Ramsdorf)