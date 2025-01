Steht Finn Dahmen gegen Stuttgart im FCA-Tor?

Der Rasen liegt. Das ist die gute Nachricht. Auch am Freitag waren viele Mitarbeiter noch damit beschäftigt, den Untergrund für Sonntag perfekt aufzubereiten. Um 17.30 Uhr wird das Heimspiel des FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart angepfiffen. Bis dahin muss alles passen. Im Idealfall will Jess Thorup mit seiner Mannschaft schon am Samstag kurz den neuen Rasen testen. „Wir stehen im Austausch mit den Greenkeepern. Wir hätten gerne den kleinen Vorteil, den Rasen schon mal ausprobiert zu haben“, sagte der Augsburger Trainer. Ob das klappt, ist noch offen.

