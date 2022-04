Warum Trainer Steffen Baumgart für den 1. FC Köln so wichtig ist

Plus Seit Steffen Baumgart den 1. FC Köln trainiert, spielt der Klub erfolgreich wie lange nicht. Euphorisch sind Fans und Umfeld. Da darf sogar ein Stürmer aus der Reihe tanzen.

Ihn als Musterprofi zu bezeichnen, das würde Anthony Modeste nicht gerecht werden. Womöglich will er das auch gar nicht sein. Modeste ist anders. Und zeigt das regelmäßig. Trainer Steffen Baumgart hat er einmal mit dem Inhalt einer Trinkflasche bespritzt, einmal hat er ihm sogar die geliebte Schiebermütze geklaut. Jüngst feierte Modeste einen Treffer, indem er seinen eigenen Kaffee bewarb.