Giannoulis verletzt, Schlotterbeck gesperrt: Der FCA steht vor einer schwierigen Aufgabe

Als Dimitris Giannoulis in der 38. Minute den Arm hob, um seine Auswechslung anzumelden, schwante den Verantwortlichen des FCA schon da nichts Gutes. Denn der griechische Linksverteidiger ist keiner, der schon beim ersten Windstoß umfällt. Während eines Luftkampfes hatte der Grieche ein Stechen in der rechten Leistengegend gespürt. Jetzt musste er raus. Mit einem dicken Verband am rechten Oberschenkel humpelte an der Außenlinie in der Allianz Arena gestützt von FCA-Vereinsarzt Dr. Karsten Bogner Richtung FCA-Ersatzbank.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Keven Schlotterbeck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis