FCA II-Trainer Markus Feulner: „Viele Dinge in der täglichen Arbeit sind bei den Profis und uns deckungsgleich“

Sie sind jetzt seit einem Monat Trainer der U23 des FC Augsburg. Wie läuft es bisher?

MARKUS FEULNER: Die Vorbereitung war intensiv, wir haben eine sehr junge Mannschaft. Die meisten Jungs kenne ich schon seit einigen Jahren durch meine verschiedenen Tätigkeiten an der Paul-Renz-Akademie. Es ist spannend für mich, nun mit ihnen in der U23 den nächsten Schritt zu gehen. Viele Jungs werden sich erst im Seniorenbereich zurechtfinden müssen und das annehmen, was sie erwartet. Da haben wir noch Arbeit vor uns.

Wo liegen in der täglichen Arbeit die größten Unterschiede zu den Junioren?

FEULNER: Die Unterschiede sind gar nicht so groß. Die U23 ist immer noch ein Übergangsbereich, in dem wir den Jungs Spielkompetenz und Leitlinien für die Zukunft mitgeben wollen.

Wie sehen diese aus?

FEULNER: Das ist natürlich ein breites Feld. Wir wollen aktiv Fußball spielen. Doch das wollen andere Mannschaften auch. Die Jungs müssen also ihre Qualitäten kennen und diese auf das Feld bringen. Daran arbeiten wir täglich, auch individuell. Unsere FCA-Prinzipien ziehen sich durch den gesamten Nachwuchsbereich.

Markus Feulner hat sich mit Sandro Wagner schon ausgetauscht

Gibt es da Vorgaben aus dem Profibereich?

FEULNER: Für uns ist es natürlich das oberste Ziel, die Jungs in die WWK-Arena zu bringen. Der Austausch mit den Verantwortlichen war in den vergangenen Wochen sehr gut. Mit Sandro Wagner gibt es zudem auch einen neuen Trainer, der vielen unserer Talente bei Testspielen schon Einsatzminuten ermöglicht hat. Auch wir waren bereits im Austausch. Viele Dinge in der täglichen Arbeit sind bei den Profis und uns deckungsgleich.

Icon Vergrößern Der neue FCA-Trainer Sandro Wagner setzt bei den Testspielen auch auf den eigenen Nachwuchs. Foto: Iicture Alliance, dpa Icon Schließen Schließen Der neue FCA-Trainer Sandro Wagner setzt bei den Testspielen auch auf den eigenen Nachwuchs. Foto: Iicture Alliance, dpa

Markus Feulner hat nie gerne gegen Sandro Wagner gespielt

Wie gut kennen Sie Sandro Wagner, den neuen Profitrainer, eigentlich?

FEULNER: Ich habe nie mit ihm in einer Mannschaft, sondern immer gegen ihn gespielt. Solche Stürmertypen hat man immer lieber in der eigenen Mannschaft als beim Gegner. Er forderte immer, kämpfte für sein Team, und das ist gut für jede Mannschaft. Solch‘ einen Typen kann jede Mannschaft gebrauchen. Gewinnen zu wollen, ist seine DNA.

Markus Feulner zum großen Umbruch: „Wir sind eine Ausbildungsmannschaft?

Sie müssen mit Ihrer Mannschaft wieder einen gewaltigen personellen Umbruch vollziehen. Reicht der vorhandene Kader aus, um erfolgreich zu spielen?

FEULNER: Wir sind eine Ausbildungsmannschaft. Spieler zu entwickeln und an den Profi-Bereich heranzuführen, hat Priorität. Wir haben viele talentierte Spieler, auf die wir setzen und die ihre Chance bekommen. Natürlich ist es so, dass sich die Talente an den Seniorenbereich gewöhnen müssen. Dafür ist die Regionalliga eine gute Schule, die mit harter Arbeit verbunden ist. Unsere erfahrenen Spieler wie David Deger, Lukas Aigner oder Hendrik Hofgärtner sind gefragt, Verantwortung zu übernehmen.

Sie müssen zwei unterschiedliche Ziele verfolgen: Spieler für die Bundesliga ausbilden und gleichzeitig in der Regionalliga gut abschneiden. Ein riesiger Spagat, denn in den Punktspielen treffen Ihre Spieler auf teilweise ausgebuffte frühere Profis. Kann man beides gleich gut erfüllen?

FEULNER: Es ist wichtig, dass die Spieler die in diesem Bereich geforderte Mentalität annehmen, dagegenhalten. Wir wollen sehen, dass die Jungs diese Bereitschaft zeigen, ein inneres Feuer zu entfachen. Ein wichtiger Schritt, denn es wird in einer Karriere nicht immer nur aufwärtsgehen.

Markus Feulner findet das Konzept von Jürgen Klopp interessant

Wäre es für die Entwicklung der Spieler nicht besser, wenn es eine eigene Nachwuchsrunde für Bundesligisten gäbe?

FEULNER: Sie spielen auf Jürgen Klopp an, der dies kürzlich ins Spiel gebracht hat. Grundsätzlich ist das ein interessantes Konzept, das in anderen Ländern so bereits Anwendung findet. Auf der anderen Seite werden die jungen Spieler im jetzigen System auch lernen, gegen Widerstände anzukämpfen. Das ist in meinen Augen mindestens genauso wichtig.

Icon Vergrößern Jürgen Klopp hat eine eigene Nachwuchsrunde für die U23-Mannschaften der Bundesligisten ins Gespräch gebracht. Foto: Jan Woitas, dpa Icon Schließen Schließen Jürgen Klopp hat eine eigene Nachwuchsrunde für die U23-Mannschaften der Bundesligisten ins Gespräch gebracht. Foto: Jan Woitas, dpa

Der eine oder andere junge Spieler wurde vom FCA bereits mit Profiverträgen ausgestattet. Wer sind Ihre größten Talente?

FEULNER: Ich möchte da gar keine Namen nennen. Talent haben sie alle. Doch am Ende zählt das, was sie Woche für Woche auf den Platz bringen.

Zum Saisonstart kommt gleich der FC Bayern München II in Rosenaustadion (Fr., 19 Uhr). Da muss Ihre Mannschaft sofort ein dickes Brett bohren.

FEULNER: Das stimmt. Wir wissen, dass Bayern eine Mannschaft mit individuell herausragenden Spielern besitzt. Das wird extrem schwer. Wir brauchen einen guten Tag, um erfolgreich zu sein. Wir wissen aber auch um unsere eigenen Qualitäten und wollen den Saisonauftakt positiv gestalten.

Zur Person Markus Feulner (43) wurde in Scheßlitz beim Bamberg geboren. Der zweifache deutsche Meister absolvierte insgesamt 204 Bundesliga-Spiele für den FC Bayern München, Borussia Dortmund, 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Nürnberg und den FC Augsburg. Der A-Lizenz-Inhaber ist seit 2016 beim FCA als U-Trainer tätig. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.



