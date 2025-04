Neue Folge Viererkette: Finn Dahmens Rekordjagd endet mit großem Elfmeter-Ärger

Was für ein ärgerliches Ende der Rekordjagd von FCA-Torwart Finn Dahmen: Beim 1:1 in Hoffenheim wird der Schlussmann nach 683 Minuten erstmals wieder überwunden. Das Bittere daran: Der Handelfmeter, der zum Treffer von TSG-Torjäger Kramaric führte, war eine Fehlentscheidung. Das gab selbst Alex Feuerherdt, Mediensprecher für den DFB-Schiedsrichterbereich, zu - und äußerte sein Unverständnis darüber, dass der Videoassistent sich in dieser Szene nicht beim Hauptschiedsrichter gemeldet hat. Auch TV-Experte Didi Hamann kritisiert den Pfiff heftig. Das wiederum hilft Dahmen, der mit 683 Minuten ohne Gegentreffer nun auf Rang 6 der ewigen Bestenliste steht, nur bedingt. Der 27-Jährige machte aber nicht nur in der Viererketten-Sonderfolge, sondern auch im Aktuellen Sportstudio des ZDF eine gute Figur - und das nicht nur, weil er an der Torwand viermal traf, davon zweimal mit dem linken Fuß. Über das Spiel in Hoffenheim, alte und neue Rekorde und vieles mehr sprechen diesmal Johannes Graf und Florian Eisele.

Denn neben dem Dahmen-Rekord stellte der FC Augsburg in Hoffenheim eine weitere Bestmarke auf: Stürmer Samuel Essende brauchte nur 15 Sekunden, um nach seiner Einwechslung ins TSG-Tor zu treffen - kein Joker war seit Beginn der Datenerfassung vor 20 Jahren schneller als der Kongolese. Ansonsten war der FCA im Spiel nach vorn wieder nur zeitweise zu sehen und bestätigte damit erneut den Saisontrend, wenig Spielanteile und folglich auch wenig Expected Goals (xG) zu verzeichnen.

In Hoffenheim blieben viele FCA-Spieler deutlich hinter den Erwartungen zurück

Gemäß der Expected-Points-Tabelle - die gewissermaßen die Wahrscheinlichkeiten widerspiegelt - stünde der FC Augsburg nicht in der Nähe der Europapokalränge, sondern müsste um den Klassenerhalt bangen. Auch in Sinsheim hatten die Gegner deutlich mehr vom Spiel, der xG-Wert lag bei 1,51 zu 0,61 für Hoffenheim. Tatsächlich war speziell in der ersten Hälfte nur wenig von den Augsburger Akteuren zu sehen, viele blieben hinter den Erwartungen zurück.

Die Realität sieht aber so aus, dass der FC Augsburg nun seit elf Spielen in Folge nicht mehr verloren hat und deswegen weiterhin in der Nähe der Europacupränge rangiert. Ob nun etwas mehr Mut gut täte vor dem Heimspiel gegen die Bayern? Bei den Münchnern scheint Klub-Ikone Thomas Müller jedenfalls keine Zukunft mehr zu haben. Wie viel am Gerücht dran ist, dass der FCA sich um Müller bemühen soll, wie die Einsatzchancen von Mergim Berisha gegen den Rekordmeister sind und welcher Spieler der heimliche FCA-Held in Sinsheim war - all das gibt es in der aktuellen Ausgabe der Viererkette zu hören.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.