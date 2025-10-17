Co-Trainer Imre Szabics verlässt den FC Augsburg Richtung Kairo

Nach etwas mehr als einem Jahr hat Co-Trainer Imre Szabics den FC Augsburg wieder verlassen. Nach Informationen unserer Redaktion hat der 44-Jährige beim Bundesligisten um die Auflösung seines Vertrags gebeten, was in Kürze auch passieren wird. Szabics ist schon auf dem Weg nach Kairo und folgt seinem ehemaligen Chef-Trainer Jess Thorup zum ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly. Erst vor wenigen Tagen hatte der 55-jährige Thorup dort einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Am Mittwochnachmittag stand er mit Thorup schon das erste Mal auf dem Trainingsplatz.

Al-Ahly ist der erfolgreichste afrikanische Klub

Al-Ahly zählt zu den erfolgreichsten Klubs des Kontinents, sicherte sich allein 45-mal die ägyptische Meisterschaft sowie zwölfmal die afrikanische Champions League und ist dort Titelverteidiger. Die „Red Eagles“ starteten allerdings für ihre Verhältnisse unbefriedigend in die Saison. Nach fünf Siegen aus neun Spielen rangieren sie in der Tabelle auf Platz drei. Bei der Klub-WM 2025 schied der Wüstenverein im Sommer nach nur zwei Punkten aus drei Spielen als Tabellenletzter in der Gruppenphase aus. Ein Nackenschlag für die erfolgsverwöhnten Ägypter. Der spanische Trainer José Riveiro musste nach nur drei Monaten Ende August gehen. Riveiro war Ende Mai auf den Schweizer Marcel Koller gekommen, der von September 2022 bis April 2025 den ägyptischen Spitzenklub trainiert hatte. Für Riveiro übernahm Emad El Nahhas als Interimscoach.

Für Thorup ist Ägypten die erste Station außerhalb Europas. Vor seinem Bundesliga-Engagement war er in seiner dänischen Heimat als U21-Nationaltrainer tätig, war beim FC Kopenhagen und Midtjylland aktiv, sowie in Belgien bei der KAA Gent. Beim FCA hatte er im Oktober 2023 Enrico Maaßen abgelöst und den FCA zweimal sicher zum Klassenerhalt in der Bundesliga geführt. Allerdings waren die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Michael Ströll mit der sportlichen Entwicklung des Klubs nicht zufrieden und trennten sich im Mai nicht nur von Thorup. Dafür holte der FCA Sandro Wagner.

Imre Szabics war im Sommer 2024 zum FCA gekommen

Szabics war neben Torwart-Trainer Marco Langner der letzte Co-Trainer aus der Ära Thorup, der unter Sandro Wagner arbeitete. Sein Weggang soll, wie zu hören war, intern kompensiert werden. Nach dem Wechsel im Sommer 2024 von Jonas Scheuermann in die englische Premier League zu Brighton & Hove Albion hatte der FC Augsburg Handlungsbedarf. Sportdirektor Marinko Jurendic holte Szabics, der unter ihm von Juli bis Dezember 2022 zuerst als Co-Trainer und dann als Trainer der U21 beim FC Zürich gearbeitet hatte. Szabics hatte seinen Schwerpunkt als Offensiv-Trainer, war für Neu-Trainer Wagner aber auch Ansprechpartner in Bezug auf die Jugendarbeit und das Innenleben des FCA.

58 Pflichtspiele für den Zweitligisten FC Augsburg

Denn der Ungar absolvierte zwischen 2007 und 2010 insgesamt 58 Pflichtspiele für den damaligen Zweitligisten FCA, in denen der Stürmer neun Tore und neun Vorlagen verbuchen konnte. Im Anschluss an seine Zeit in Augsburg wechselte der Ungar, der 36 Länderspiele (13 Tore) für sein Heimatland bestritt, zu Sturm Graz nach Österreich, wo er seine aktive Karriere 2013 beendete. In Graz arbeitete er danach zunächst als Chefscout und später auch als Co-Trainer. Außerdem sammelte er bei der ungarischen sowie der österreichischen Nationalmannschaft viel Erfahrung als Assistenztrainer, ehe er in Zürich unterschrieb.