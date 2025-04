Kommen ein Schotte und ein Schweizer zum FCA?

In der Fußball-Bundesliga kann der FC Augsburg am Wochenende letzte Zweifel beseitigen. Selbst wenn der Klub beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) nicht punkten sollte, hätte er bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz den Klassenerhalt sicher. Längst kann sich Sportdirektor Marinko Jurendic also mit der personellen Planung für die kommende Saison beschäftigen. Unter anderem wird sich wohl die Besetzung des Rechtsverteidigers verändern.

