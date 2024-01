Irvin Cardona verlässt den FC Augsburg wohl

Der Abgang des Franzosen zeichnet sich ab. Er dürfte nicht der letzte Spieler sein, der den FCA in diesem Winter verlässt.

Irvin Cardona und der FC Augsburg – dieses Kapitel wird wohl bald geschlossen werden. Schon beim Trainingsauftakt am Dienstag war der Stürmer freigestellt, um Vertragsdetails zu klären. Der Franzose, der im Januar 2023 von Stade Brest kam, kehrt wohl vorläufig in seine Heimat zurück und wird sich aller Voraussicht nach dem Traditionsverein AS Saint-Etienne anschließen. Der zehnfache französische Meister ist seit eineinhalb Jahren in der zweiten Liga gestrandet und vom Ziel des Wiederaufstiegs derzeit deutlich entfernt. Cardona soll die Tore für die Rückkehr in die Ligue 1 besorgen.

Beim FC Augsburg hatte Cardona zuletzt keine Chance mehr gehabt. Absolvierte er unter Ex-Trainer Enrico Maaßen immerhin noch 51 Ligaminuten, die sich auf drei Spiele verteilen (das letzte davon war das 1:2 gegen Darmstadt), befanden sich die Aktien des Stürmers nach der Amtseinführung von Jess Thorup im Sturzflug. Nicht ein einziges Mal schaffte es der Franzose, der auch über einen maltesischen Pass verfügt, seither in den Spieltagskader.

Von sieben Wintertransfers spielen ein Jahr später nur noch vier beim FCA

Von den sieben Spielern, die der FC Augsburg in der vergangenen Winterpause verpflichtet hat, stehen somit nur noch vier im Kader. Schon im Sommer hatte der FCA die Leihe von Renato Veiga beendet. Kelvin Yeboah kehrte ebenfalls nach dem Ende der Leihfrist zu seinem Stammverein Genua zurück, spielt aber mittlerweile für Montpellier. Gut möglich aber, dass sich diese Zahl noch weiter dezimiert: Auch Flügelspieler Nathanael Mbuku spielt sportlich keine Rolle, ebenso wie Linksverteidiger David Collina. Lediglich Arne Engels und Dion Beljo kommen regelmäßig zu Einsätzen - wobei Beljo als möglicher Neuzugang beim VfB Stuttgart gehandelt wird.

Sehr wahrscheinlich werden im Winter aber noch weitere Profis den FC Augsburg verlassen. Innenverteidiger Japhet Tanganga war zwar beim Trainingsauftakt am Dienstag dabei. Der Engländer wird aber wohl noch in diesem Winter nach Tottenham zurückkehren. Von dem Premier-League-Klub ist er noch bis Sommer ausgeliehen, sportlich ist der 24-Jährige aber auch völlig außen vor. Auch ein Abschied von Collina und Mbuku steht zur Debatte. Für Innenverteidiger Patric Pfeiffer sollen sich mehrere Zweitligisten interessieren, auch hier ist ein Leihgeschäft denkbar.

