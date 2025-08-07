Jeffrey Gouweleeuw bleibt Kapitän des FC Augsburg

Jeffrey Gouweleeuw hatte Klarheit gefordert. Für die Öffentlichkeit. Ihm dagegen war längst bewusst, dass er seine Rolle als Kapitän des FC Augsburg behalten würde. Das hatte Sandro Wagner mit ihm geklärt. Nun müsste aber der neue Trainer das auch mal öffentlich mitteilen, damit die Fragen zu dieser Thematik aufhörten. Sagte der Niederländer im Trainingslager. „Ich weiß es. Der Trainer muss es aber noch der Mannschaft offiziell sagen. Sagen wir mal so: Es schaut gut aus“, so Gouweleeuw.

Nun, wenige Tage nachdem die Augsburger aus Kollerschlag zurück in Deutschland sind, herrscht für alle Klarheit. Wie der Klub mitteilte, bleibt Gouweleeuw wie erwartet Kapitän. Seine Stellvertreter sind Stürmer Phillip Tietz, Torwart Finn Dahmen und Mittelfeldspieler Kristijan Jakic.

„Ich freue mich, auch in der neuen Saison die Kapitänsbinde zu tragen. Es ist eine große Ehre und zugleich eine Verantwortung, der ich gerne nachkomme“, sagte der 34-Jährige, der seit Januar 2016 das FCA-Trikot trägt.

Gouweleeuw könnte bald zum FCA-Rekordspieler werden

Gouweleeuw steuert in dieser Saison zudem auf eine ganz besondere Marke zu. 28 Partien fehlen ihm noch zur Marke von 300 Bundesligaspielen im Trikot des FCA. Damit wäre er auch Bundesliga-Rekordspieler vor Daniel Baier für die Augsburger. „Das habe ich natürlich auf dem Schirm“, sagte Gouweleeuw, der auch unter Wagner in der Innenverteidigung gesetzt sein wird.

Der neue Trainer, der vom Co-Trainer-Posten bei der deutschen Nationalmannschaft im Sommer nach Augsburg gewechselt war, hatte stets betont, dass das Kapitänsamt für ihn nicht eine solch entscheidende Rolle spiele wie für Teile der Öffentlichkeit. Er wisse aber sehr wohl, dass es dieses Amt ebenso wie Stellvertreter brauche. Für den Mannschaftsrat dagegen habe er andere Ideen als bisher üblich. Wie die allerdings aussehen, wollte er bislang nicht verraten. Immerhin hat nun die Öffentlichkeit Klarheit, was die Kapitänsrolle betrifft.