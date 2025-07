Der Kader des FCA nimmt Form an

In ein paar Tagen wird Sandro Wagner offiziell seine Arbeit beim FC Augsburg aufnehmen. Am Freitag und Samstag stehen die obligatorischen Leistungstests an, ab Montag steht die Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Wagner wird die Vorbereitung und Testspiele unter anderem nutzen, um den Kader für die kommende Saison zusammenzustellen. Wird Meinungen kundtun und Empfehlungen abgeben. Bis 1. September, dem diesjährigen „Deadline-Day“ im Sommer, haben die Klubs in der Bundesliga die Möglichkeit, Verstärkungen zu holen oder Spieler abzugeben. Schon jetzt hat der FCA Entrümpelungsaktionen gestartet. Der umtriebige Geschäftsführer Michael Ströll bemüht sich dieser Tage, Spieler von der Gehaltsliste zu bekommen – und zugleich Platz für Neuzugänge zu schaffen.

