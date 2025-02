FCA-Kapitän Gouweleeuw: „Klassenerhalt kann nicht mehr das Ziel sein“

55 Minuten waren gespielt, ehe Jeffrey Gouweleeuw sich als Spielgestalter betätigte. Zu den Kernkompetenzen des Abwehrchefs zählen konsequentes Verteidigen und die Organisation der letzten Verteidigungslinie. Nun jedoch offenbarte der Kapitän des FC Augsburg ungeahntes Feingefühl. Sein Pass in den Strafraum von Borussia Mönchengladbach diente Torschütze Alexis Claude-Maurice als perfekte Vorlage zum 1:0. Im Nachgang darauf angesprochen, schmunzelte Gouweleeuw in den Katakomben des Borussia-Parks. In der Jugend hätte er im zentralen Mittelfeld als sogenannter „Zehner“ gespielt, meinte der Niederländer. „Ich weiß schon noch, wie das geht.“

Gouweleeuw hatte sich beim 3:0-Erfolg offensiv eingebracht, zugleich sorgte er im Verbund mit seinen Kollegen dafür, dass der FCA ein weiteres Mal in der Fußball-Bundesliga ein Spiel ohne Gegentreffer absolviert hatte. In den vergangenen acht Ligapartien spielten die Augsburger fünfmal zu null. In Mönchengladbach hatte der FCA in den Minuten vor der Pause bange Momente zu überstehen. „Wir haben aber das Vertrauen, dass wir diese Phase durchstehen können“, betonte Gouweleeuw. „Weil wir defensiv stabil sind.“ Der Spielführer lobte vor allem Torhüter Finn Dahmen, der in entscheidenden Szenen zur Stelle war. „Finn hält uns gut im Spiel.“ Gouweleeuw wollte nicht verhehlen, dass die Rote Karte gegen die Gastgeber Einfluss auf die Partie genommen hatte. „Das machte es einfacher für uns.“

Jeffrey Gouweleeuw ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg

Die defensive Stabilität steht einerseits im Zusammenhang mit einer taktischen Veränderung – drei statt zwei Innenverteidiger -, andererseits strahlen die Abwehrspieler ungemeine Sicherheit aus. Chrislain Matsima hat sich zu einem Faktor entwickelt, ebenso Keven Schlotterbeck oder Leihspieler Cédric Zesiger. Sie formieren sich links und rechts von einem, der immer spielt: Gouweleeuw. Ist er nicht schwerer verletzt oder gesperrt, läuft er auf. Trainer Jess Thorup lässt keinen Zweifel daran, wie sehr er auf seinen Kapitän setzt. „Er hat bisher eine überragende Saison gespielt, ist Kapitän und zeigt Leistung. Es freut mich, dass er noch ein Jahr bei uns bleibt.“

In der vergangenen Woche hatte der FCA bekannt gegeben, dass Gouweleeuws Vertrag sich um ein Jahr verlängert hatte. Mindestens bis Ende Juni 2026 ist der 33-Jährige an den Klub gebunden. Gouweleeuw, mehrfacher Familienvater, hatte stets betont, wie wohl sich seine Frau, seine vier Kinder und er in Augsburg fühlen. Im Januar 2016 war er von AZ Alkmaar nach Augsburg gewechselt, im Sommer wird er in seine zehnte Saison im FCA-Trikot gehen. „Es kommt heutzutage nicht mehr so oft vor, dass ein Spieler so lange ohne Unterbrechung bei einem Verein ist. Für mich ist es etwas Besonderes und es macht mich wirklich stolz.“

Gouweleeuws Zeit beim FC Augsburg schien vorbei zu sein

Vor eineinhalb Jahren schien Gouweleeuws Zeit in Augsburg abgelaufen zu sein. Der Niederländer hatte sich am Fuß operieren lassen und war erst gegen Ende der Vorbereitung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Zudem hatte der Fußball-Bundesligist, damals noch mit Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter, ohne seinen langjährigen Kapitän geplant. Unter Sportdirektor Marinko Jurendic und dem Eindruck eines schlechten Saisonstarts änderte sich Gouweleeuws Situation. Er war wieder Stammspieler, seit dieser Saison ist er auch wieder Kapitän. Gouweleeuw: „Anderen unzufriedenen Spielern kann das als Beispiel dienen, wie schnell sich Dinge verbessern können.“

Nach 15 Punkten in den vergangenen sieben Spielen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz gegen den Abstieg komfortable 16 Zähler. Lediglich drei Punkte fehlen zu Platz acht. Der vorzeitige Klassenerhalt dürfte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Und dann? Gouweleeuw meinte: „Der Klassenerhalt kann nicht mehr das Ziel sein. Das wäre zu wenig.“ Stattdessen nimmt er seine Mannschaft in die Pflicht. „Wir dürfen nicht das Gefühl haben, es geht um nichts. Wir können nach oben schauen und müssen dabeibleiben. Solange wir gegen Gegner auf Augenhöhe gewinnen, weiß man nicht, was am Ende möglich ist.“

Auf Augenhöhe begegnet der FCA auch dem SC Freiburg (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN). Betrachtet man die Rückrundentabelle, treffen der Tabellendritte (Augsburg) und der Tabellenvierte (Freiburg) aufeinander.