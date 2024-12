Ohne Claude-Maurice: Diese FCA-Elf startet in Frankfurt

Bislang blickt der FC Augsburg auf eine erfolgreiche Woche zurück. Gegen den VfL Bochum holte der Klub in der Fußball-Bundesliga einen Pflichtsieg (1:0), gegen den Zweitligisten Karlsruher SC (7:6 nach Elfmeterschießen) kämpfte er sich nach längerer Zeit mal wieder ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Zum Abschluss der Englischen Woche könnte die Mannschaft von Trainer Jess Thorup nun noch seine bislang äußerst schwache Auswärtsbilanz aufhübschen. 14 seiner 15 Punkte hat der FCA in der laufenden Runde zu Hause geholt, in der Fremde gelang lediglich ein 1:1 beim VfL Wolfsburg.

Thorup möchte das Selbstvertrauen aus den jüngsten Spielen nutzen. Zugleich machte er im Vorfeld deutlich, dass er an seiner taktischen Grundordnung wenig ändern möchte. Basis für den Erfolg soll einmal mehr ein kompakter Defensivblock sein. „Wir müssen mutig nach vorne spielen, dürfen aber die Defensive nicht vernachlässigen“, betonte der 54-jährige Trainer am Freitag.

Besonderes Spiel für Kristijan Jakic und Marius Wolf in Frankfurt

Für Kristijan Jakic und Marius Wolf bedeutet das Gastspiel in Frankfurt ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Klub. Verzichten muss er auf nicht nur auf Langzeitverletzte wie Mads Pedersen (Leisten-OP) oder Fredrik Jensen (Waden-OP), sondern auch auf Ersatztorhüter Finn Dahmen, der in Karlsruhe zum Helden avancierte. Der Torhüter hat sich an der Schulter eine Bänderdehnung zugezogen. Statt seiner sitzt Daniel Klein in Frankfurt auf der Ersatzbank.

Gegenüber dem Pokalspiel in Karlsruhe nimmt Thorup trotz der Belastung in dieser Woche lediglich kleinere Veränderungen vor. Bundesligastammtorhüter Nediljko Labrovic wird wie angekündigt ins Tor zurückkehren, in der Anfangsformation fehlen wird Alexis Claude-Maurice, der in den vergangenen Wochen zu den Lichtblicken in der Offensive zählte. Der Franzose ist angeschlagen, konnte kaum trainieren und sitzt auf der Bank. Für ihn rückt Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj in die Startelf. Neben Phillip Tietz agiert mit Samuel Essende erneut ein zweiter Stürmer.

Weiterhin fehlt Linksverteidiger Dimitrios Giannoulis. Thorup hatte Hoffnungen geschürt, der Grieche könne gegen Frankfurt zurückkehren, muss aber auf ihn verzichten. So kommt Henri Koudossou, der schon gegen Bochum und Karlsruhe in der Startelf gestanden hatte, zu einem weiteren Einsatz von Beginn an. Mert Kömür fällt kurzfristig krankheitsbedingt aus und ist im Hotel in Frankfurt geblieben.

So spielt der FC Augsburg bei Eintracht Frankfurt

Startelf: Labrovic - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf, Jakic, Onyeka, Rexhbecaj, Koudossou - Tietz, Essende

Ersatzbank: Klein (TW), Gumny, Maier, Mounié, Vargas, Claude-Maurice, Bauer, Banks