Warum FCA-Trainer Thorup nicht über Europa reden will

FCA-Trainer Jess Thorup sagt zu...

. . . den vergangenen Wochen:

„Wir freuen uns über die sieben Spiele ohne Niederlage. Aber das Ziel haben wir noch nicht erreicht. Die letzten Wochen haben wir uns gut fokussiert und von Spiel zu Spiel gedacht. Das müssen wir beibehalten.“

. . . über den Gegner SC Freiburg:

„Freiburg ist die Mannschaft der Stunde. Eine Topmannschaft für mich. Sie spielen bisher eine tolle Saison. Nach den letzten vier Siegen sieht man, wie eingespielt die Mannschaft ist. Die Kontinuität im Verein hat sich ausgezahlt. Mit unserem Selbstvertrauen werden wir aber mit nur einem Ziel auf den Platz gehen: Das Spiel zu gewinnen“

Der FCA-Trainer möchte nur von Spiel zu Spiel denken und den Fokus bewahren

. . . über das Spiel am Sonntag:

„Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel, das lange offen sein wird. Am Ende wird es wahrscheinlich eine Einzelaktion und die individuelle Klasse entscheiden. Für die Fans wird es ein spannendes Spiel, ein Topspiel. Wir kommen mit viel Selbstvertrauen.“

. . . über die Ziele und den Fokus:

„Ich habe nicht das Gefühl, dass der Fokus für die Spieler schwer ist. Viele Spieler haben Selbstvertrauen und Lust auf das Spiel. Momentan spricht aber niemand über höhere Ziele. Wenn wir weitere Punkte sammeln, wer weiß, über welche Ziele dann gesprochen werden kann. Aber momentan nicht. Es geht um den Fokus von Spiel zu Spiel.“

Thorup lobt die Defensivarbeit des FC Augsburg

. . . das Personal für den Sonntag:

„Ich habe mir Gedanken gemacht und unter der Woche viel probiert. Wir haben momentan einen hohen Konkurrenzkampf. Die gesunden Spieler sind alle sehr gut drauf. Das wichtigste ist, dass wir Möglichkeiten haben und das haben wir momentan.“

. . . die grundlegende Verletzungssituation:

„Am Mittwoch haben alle verletzten Spieler auf dem Nebenplatz trainiert. Sowohl mit Ball als auch mit den Athletiktrainern. Alle Verletzten sind zurück, aber noch kein Thema für das Wochenende. Eventuell gegen Dortmund. Aber da müssen wir geduldig sein und hoffen, dass nächste Woche ein bis zwei dazu kommen.“

. . . über Fredrik Jensen:

„Ich freue mich für Freddy, dass er nach all den Verletzungen zurück und auf dem Weg zum Top-Niveau ist. Er hat bisher sehr gute Leistungen gezeigt. Er bringt Intensität und Schnelligkeit in das Spiel. Er ist taktisch ein guter Spieler und kann auch in der Box gefährlich sein. Für mich ist er ein Teamplayer und für jede Mannschaft sehr wichtig.“

. . . über die Defensive:

„Für mich liegt es nicht an Einzelspielern. Für mich liegt es an der Mannschaft und dem Gefüge. Wenn wir alle gute Leistungen auf den Platz bringen, ist es sehr schwer, ein Tor gegen uns zu schießen. Der Stürmer ist der erste Verteidiger, wir verteidigen als Mannschaft.“